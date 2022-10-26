前白宮官員：美如棄一中政策 恐失國際社會信任

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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）前白宮官員麥艾文今天說，美國如揚棄一中政策，不只挑釁北京，也可能失去歐亞等地國際社會眾多成員信任，形同單槍匹馬面對台海危機，這種情境對美國將極為不利。

至於美方是否該調整數十年來不表明中國對台動武時是否會馳援台灣的「戰略模糊」，麥艾文（Evan Medeiros）主張將此視為美國是否、何時、怎麼馳援台灣的連續體，而非二元對立。華府試圖遠離高度模糊，讓馳援台灣的條件清晰一些，這是否增強對北京的嚇阻，尚待觀察。

美國智庫外交關係協會（CFR）25日舉辦視訊研討會，邀請喬治城大學教授麥艾文、康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）、史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）討論中共第20次全國代表大會後的中國政局、美中關係及台海局勢。

主持研討會的CFR會長哈斯（Richard Haass）是主張「戰略清晰」的重量級人物之一。他強調，這不是紙上談兵，必須與強化能力搭配；也不是無條件「開綠燈」，誘使台灣引發美國致力避免的危機。美方沒有改變政策，關鍵是怎麼調整政策執行，降低危機爆發的機會。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的麥艾文提醒，台灣即將邁入總統選戰，部分政治人物可能將美方立場清晰化當作「綠燈」。

哈斯對此表示，他與台灣方面討論過，美方有條件的立場一向清楚，並非開空白支票，美國總統拜登9月在聯合國大會演說時表明反對台海兩岸「任一方」片面改變現狀的說法值得重視。

哈斯說：「我們支持台灣，不能被當作可冒進的『綠燈』，這必須一再強調，以避免誤解。這不只是對台訊息，也是對大陸方面的再保證。」

白潔曦說，北京與台灣都在仔細看美國往什麼方向走。1970年代美中建交時，台灣政治地位是障礙之一，美方自此不採取立場，而是強調和平解決台海分歧，華府接受兩岸和平議定的任何結果，過程重於結果是一中政策的核心部分。

至於美國如採行「兩中政策」可能有何結果，白潔曦援引華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期公布的專家調查說，如果美國外交承認台灣，大多數人預期北京會在幾個月內對台動武，因為「這將是紅線中最紅的」。

她說，中共總書記習近平將兩岸統一與實現中華民族偉大復興掛鉤，外界改變不了。但她認為中國只想不戰而勝，不想因台灣而戰，因此，仍有不靠說服習近平放棄戰略目標而維護台海和平穩定的方法。

至於怎麼改變中國算計，梅惠琳建議拜登政府「帶根大棍棒，話講小聲一點」。

梅惠琳認為，「戰略清晰」無法增強對北京的嚇阻，因為北京一向預期美國會在台海衝突時軍事介入。重點是美方承諾變數並非是否會保衛台灣，而是會持續多久，包括美國願意為保衛台灣承受多少傷亡。

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她說，美國需要在以關島為中心的第二島鏈部署中程彈道飛彈，讓美國有可以及時射擊台海目標的武器。因為中國一旦動武，美國預警時間不足，大軍無法馬上馳援台灣，這時需要日本、韓國等區域盟友及夥伴通力合作因應。

梅惠琳說：「只要日本承諾協防台灣，習近平永遠不會攻擊，因為他絕對打不贏。這需要大量外交運作，讓盟邦加入其中。拜登政府成功讓日本在共同聲明中加入台灣字眼，很好，但這沒有轉化為軍事能力，我希望見到區域內國家願意且實際在軍事上支持美國。」（編輯：馮昭）1111026