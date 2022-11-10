美國期中選舉2 / 學者：美期中選舉後對中政策無大改變 對台更利多

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）學者分析，民主黨在美國期中選舉可能會失掉眾議院多數席次，共和黨掌控眾議院後，在中國議題上，會有稍微強硬的政策；但也有學者分析，選後對中政策不會大改變，反而對台灣更利多。

美國期中選舉8日投票，初步結果顯示並未如共和黨預期出現「紅色浪潮」，民主黨情勢比想像中好。國策研究院今天召開「美國期中選舉觀察與影響」座談會，邀請學者專家就此次美國選舉發表看法。

中央研究院歐美研究所研究員林正義表示，民主黨有非常高的可能性失掉眾議院多數席次，明年可能會看到美國出現分裂政府，讓拜登簽署重要法案的機會變小；共和黨控制眾議院之後，非常有可能特別設立中國委員會，共和黨也不僅掌控議長，各委員會主席在中國議題上，會有稍微強硬的政策。

林正義指出，參、眾議院對台灣最友好的台灣連線裡，在人事變動上，眾議院台灣連線（House Taiwan Caucus）共同主席之一、共和黨籍夏波（Steve Chabot）連任失敗；參議院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）共同主席之一、87歲共和黨籍殷荷菲（Jim Inhofe）2月宣布退休。但美國對台灣的支持是經年累月的，因此不會有太大的變動。

淡江大學大陸研究所教授洪耀南認為，美國在選後外交政策改變不會太大，對中政策不會大改變，反而對台利多會更多，友台小組成員曾來台灣的幾乎都當選，這對台灣來說，可以朝有利的方向去解讀。

洪耀南表示，這場選舉會讓美國政治的同溫層愈來愈兩極化，全世界民主國家都會面臨到這樣的問題，但民主制度是否會愈來愈零碎或對立，還有待各國制度的修正。以美國來講，兩極化則是從2020年選舉延續到這次選舉。

前駐美代表處政治組組長趙怡翔認為，墮胎議題對這次選舉影響非常大，不能輕忽，影響會持續至2024年。美國政治分歧在選後確實會愈來愈嚴重，他並認為，選後對有意捲土重來的前總統川普非常不利。

趙怡翔研判，民主黨會加快尋找拜登接班人的速度，共和黨2024年總統選舉黨內初選也已開打，這次期中選舉結果也將影響到共和黨面對2024年的氣勢。

東海大學政治系教授邱師儀分析，隨著2024年愈來愈近，反中議題已變成不可逆的方向，他樂見美國與台灣高層互訪實質化後，中國必須要讓步，要承認接受台美的互訪聯繫，這是中方必須要去考慮的；以大局來看，愈接近2024，美中台三方的戰略沒有什麼退讓空間，會愈來愈清晰。（編輯：郭無患）1111110