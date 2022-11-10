美期中選舉後對中關係 台灣專家：維持高度競爭

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）對於美國期中選舉影響，台灣專家認為，選舉結果對美國對中政策影響有限，朝野對中基本一致，判斷美國總統拜登會兩手策略，並以科技戰為主；美中仍會維持高強度競爭。

美國期中選舉8日舉行時，共和黨未如預期掀起「紅色浪潮」，共和黨在眾院領先，但幅度不大，參院則是勝負未定。

政大國關中心今天舉行「美國期中選舉後的政經情勢發展」座談會，由專家解析美國期中選舉後的對外關係與美國政局。

前國防部副部長林中斌表示，選舉對美國的外交政策影響不多，反中實質不會改變，只是姿態會微調，並且會以犀利的科技戰為主。

林中斌指出，美國的官員口氣會軟一點，因表態的東西對台灣沒有太多幫助，也不會改變中國太多，但認為拜登對中政策會是兩手策略，致於死命、鬥而不破。

國立台灣大學政治系教授兼主任張登及說，未來10年美國兩黨唯一的共識是「步步進逼的中國」。但是，期中選舉無法改善自由國際秩序的衰敗，大國衝突的管理仍會更加困難。

張登及也表示，美中或許會因 G20 會晤而短期有緩和，但隨後仍將維持高強度競爭。

聯合報副總編輯郭崇倫說，共和黨上來後，一個比一個凶狠，包含要對疫情起源重新調查，以及未來可能會不斷推出友台法案，這對中國大陸而言是頭痛的問題。

郭崇倫指出，中國大陸現在應已拋出善意，像是中國氣候變遷事務特使解振華參加COP27，並認為一個禮拜後的拜習會，中國大陸可能會有些讓步。

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淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，美中對局變化現在難以預料，但美中關係對台灣未來幾年影響很大。他說，「要頭冷腳熱，跑國外多交流、跑對岸多交流，台灣要迎難而上」。

美國在8日舉行期中選舉，儘管最後結果仍未出爐，已經確定的是原先預期的共和黨紅色浪潮並未湧現，拜登（Joe Biden）所屬的民主黨雖然可能保不住眾議院，但未如選前預測將奉上眾多席次，僅是小輸局面；參議院目前也呈現五五波，結果得待喬治亞州12月6日的決選結果才能明朗。（編輯：張淑伶）1111110