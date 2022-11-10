美國期中選舉2 / 民主黨小輸 拜登連任信心增但施政添不確定性[影]

民主黨小輸 拜登連任信心增但施政添不確定性[影]

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美國總統拜登所屬的民主黨在期中選舉並未如預期慘敗，讓他角逐連任的信心大增。（圖取自facebook.com/POTUS）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國總統拜登所屬的民主黨並未如預期慘敗。拜登繳出低民調總統的最佳期中選舉考卷，讓他角逐連任的信心大增，但兩黨差距過小可能引來的政黨惡鬥擴大，也為拜登的施政前景添增不確定性。

美國在8日舉行期中選舉，儘管最後結果仍未出爐，已經確定的是原先預期的共和黨紅色浪潮並未湧現，拜登（Joe Biden）所屬的民主黨雖然可能保不住眾議院，但未如選前預測將奉上眾多席次，僅是小輸局面；參議院目前也呈現五五波，結果得待喬治亞州12月6日的決選結果才能明朗。

跌破民調專家眼鏡的初步選舉結果，讓拜登昨晚開心地四處打電話恭賀民主黨當選人直到大半夜。他今天在期中選舉結果的記者會上，也可以看出他的心情很好。

華爾街日報（WSJ）引述民調專家潘恩（Mark Penn）的話指出，拜登是昨晚最大的贏家之一。紐約時報（The New York Times）也表示，拜登是近20年來取得最好期中選舉結果的總統。

民主黨小輸為贏的結果，讓拜登團隊的士氣大增，也讓拜登競逐2024年總統連任更具信心。但共和黨國會席次增加，拜登重大政策更難獲得立法部門支持，政治惡鬥與立法僵局可能成為常態，添增未來2年施政前景的不確定性。

若共和黨仍能以小幅差距拿下聯邦眾議院多數，現任眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有望取代民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi）成為未來2年聯邦眾議院議長。

麥卡錫選前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時就表示，若共和黨人奪回眾院，他們將全面調查拜登政府。可能的調查包括美國從阿富汗撤軍、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭等事項。

麥卡錫也指出，確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通貨膨脹及削減政府開支，都會是共和黨掌控的眾議院優先處理議題，「你會看到的第一件事為控制邊界的法案。光是今年而已，就有近200萬人跨境來到美國」。

至於民主黨力推的婦女墮胎權立法、2021年1月6日的國會山莊暴動調查都可能遭逢阻礙，共和黨也可能全力推動大幅削減國內支出，並讓一些原定於2025年年底到期的減稅規定變成永久性措施。此外，共和黨也放話要重新思考對烏克蘭的無限援助政策。

儘管未來2年與立法部門的對峙與協商難以避免，但拜登也不是毫無籌碼。根據美國憲法，拜登可以動用總統否決權，阻止國會立法或是推翻行政部門政策的企圖，拜登甚至已經表明不排除行使否決權以確保某些重大決策得以立法。

國會若要推翻總統否決權，必須在參眾兩院擁有2/3絕對多數，而共和黨在兩院都已確定無法達到這個門檻。只是行政立法部門若陷入政黨惡鬥，拜登政府的政策願景將大打折扣，也難怪拜登今天公開向共和黨喊話，已經準備好合作，也打算在結束出訪行程後，邀請兩黨領袖到白宮聊聊。（編輯：林憬屏）1111110