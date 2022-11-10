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美國期中選舉2 / 加州等選民力挺 墮胎權捍衛者稱期中選舉贏得勝利

2022/11/10 11:33（11/10 12:05 更新）
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美國墮胎權倡議者10月9日宣稱贏得勝利，多州選民在期中選舉支持維護墮胎權的倡議。圖為5月民眾前往最高法院前聲援婦女自主權。（中央社檔案照片）
美國墮胎權倡議者10月9日宣稱贏得勝利，多州選民在期中選舉支持維護墮胎權的倡議。圖為5月民眾前往最高法院前聲援婦女自主權。（中央社檔案照片）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國墮胎權倡議者今天宣稱贏得勝利，多州選民在期中選舉支持維護墮胎權的倡議，對最高法院6月間推翻墮胎權憲法保障的裁定說不。

法新社報導，加州、佛蒙特州和密西根州選民大力支持保障墮胎權的州憲修正提案。

共和黨重鎮肯塔基州自6月最高院裁定後墮胎即屬違法，當地選民也不支持一項州憲修正案，此案若通過會導致州禁令實際上不受挑戰。反墮胎組織支持的措施以48%支持、52%反對不通過。原本要是這個措施過關，州憲即可納入不得墮胎的條文。

蒙大拿州今天初步計票結果顯示，選民反對阻止墮胎手術的法案。

保守派居多數的美國最高法院6月表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，總統拜登和他所屬的民主黨試圖在全國期中選舉期間炒熱相關議題。

最高院的裁決將問題推給各州決定，隨著反墮胎組織發動強有力的運動來禁止或嚴格限制墮胎，約15州實施了全面禁令。

分析家表示，這讓進步派選民覺得有必要站出來，其中一個結果就是針對與墮胎相關的倡議投票。

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）表示，他們的出口民調顯示，墮胎是27%選民的首要議題，僅次於31%選民首重的通貨膨脹。

生育自主權中心理事長諾查普（Nancy Northup）表示：「昨晚，在全國各地，我們看到（選民）對最高法院推翻羅訴韋德案裁決明確的否定態度。」

「從肯塔基州到密西根州，從佛蒙特州到加州，美國人希望他們的墮胎權受到保護。」

計劃生育協會執行長強生（Alexis McGill Johnson）也說，墮胎權議題顯然「重新定義了這次選舉」，「墮胎是這次選舉議題，而墮胎贏了」。

加州、密西根州、佛蒙特州支持修訂州憲來保障墮胎權，結果並不讓人意外，因為這3州都是死忠支持民主黨的州。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111110

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