美國期中選舉2 / 紐時：美期中選舉未現紅潮席捲 兩黨實力仍近

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美國期中選舉8日投票，紐約選民在曼哈頓中城公立第116小學的投票所使用投票機掃描選票。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月9日

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國今天期中選舉投票，隨賓州副州長費特曼苦戰擊敗名醫出身的奧茲為民主黨搶下一席關鍵聯邦參議員，顯示選情並未如共和黨預期「紅潮再現」，民主黨情勢比想像中好。

「紐約時報」指出，兩黨在州長和參議員選舉裡各有矚目斬獲，但在8日投完票後，這場堪稱近年最重要的期中選舉裡，誰能控制眾議院和參議院仍暫未底定。

這次期中選舉不僅攸關參眾兩院歸屬，還攸關36個州的州長改選與一堆諸如州務卿、高等法院法官等關鍵地方要職，選舉結果牽動總統拜登剩餘任期會否跛腳、一些州能否繼續保有墮胎合法乃至民主本身的走向。

儘管選前不乏民調預測共和黨將能取勝，但開票顯示共和黨戰果不如預期，連民主黨本身都感意外；隨紐約州與賓州的州長選舉、羅德島州的聯邦眾議員選舉、科羅拉多州與華盛頓州的聯邦參議員選舉均由民主黨勝出，擔心藍州（民主黨執政）出現崩盤純屬多慮。

根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics.com）最新統計及預測，目前開票顯示參議院100席裡民主、共和兩黨分別為48席、47席；435席眾議院民主、共和兩黨分別為173、198席（218席過半）。

路透社報導，美國兩黨在期中選舉激烈廝殺，目前看不出參議院50-50的態勢會打破，恐得要等像喬治亞州等關鍵搖擺州的結果12月出爐才能底定；眾院則共和黨優勢較明顯。

參議院尤其勝負難料，將取決於賓州、內華達州、喬治亞州和亞利桑那州等關鍵搖擺州，最終結果恐不會太快出爐。（譯者：陳亦偉）1111109