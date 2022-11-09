美國期中選舉3 / 美期中選舉 民主黨摩爾成馬里蘭州首位非裔州長

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國期中選舉初步結果出爐，就多元性來說可謂美好一夜，馬里蘭州選出了歷來首位非裔州長、民主黨籍的摩爾（Wes Moore），這位政治素人致力消除孩童貧困，並維護生育權。

根據美聯社的選情報導，摩爾（Wes Moore）在馬里蘭州寫下歷史，成了該州首位非裔州長。他也是美國史上第3位當選的非裔州長。

全國公共電台（NPR）報導，在美國最受歡迎州長之一的共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）擔任2屆任期後，摩爾如今勝選，讓州長大權重回民主黨人手中。

政治素人摩爾長年經商並從事慈善工作，他致力消除孩童貧困，確保馬里蘭州仍致力於維護生育權。

摩爾雖從未擔任過公職，在黨內卻像一顆新星一樣迅速竄起，獲得全國民主黨人和名人力挺，包括總統拜登、前任總統歐巴馬和歐普拉（Oprah Winfrey）。

摩爾雖然不避談自己勝選的歷史意義，包括當選的副州長、美籍印度裔的米勒（Aruna Miller）會成為馬里蘭州首位擔任全國性公職的移民，但他明確表示，他最關切的是在治理期間創造歷史。

羅德獎學金得主、陸軍退役軍人摩爾向支持者表示：「我們之所以投入這場選戰，是因為我們有獨一無二的機會來讓孩童貧困走入歷史…我們有獨一無二的機會，讓種族貧富差距走入歷史。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1111109