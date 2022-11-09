美國期中選舉1 / 川普背書候選人料奪俄州參議員 共和黨士氣大振

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國媒體預測，獲前總統川普背書的暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）預料贏得競爭激烈的俄亥俄州聯邦參議院席次，民主黨未能成功翻盤。

法新社報導，共和黨人贏得這場選戰，並不代表在有100席的參議院增加了1席，因為范斯與對手民主黨聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）是在爭奪取代共和黨參議員波特曼（Rob Portman）退休後的席次。

不過，這代表民主黨人未能在掌控參院至關重要的戰場上翻盤。民主與共和兩黨目前在參議院各占50席，但由於副總統賀錦麗（Kamala Harris）能在票數相同時有決定權，因此參議院是由民主黨把持。

而共和黨拿下這席後，依舊有望能在期中選舉奪下參院。

美國廣播公司（ABC）與國家廣播公司（NBC）都稱范斯可望贏得俄亥俄州的參議院席次，目前開出93%選票，他領先萊恩超過7個百分點。

38歲的范斯在2016年出版他的回憶錄「絕望者之歌」，描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城（Middletown）的成長經歷，著作推出受到全國關注與正面迴響。他書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵。

范斯是退役軍人，後來在加州成為風險資本家。他於去年踏入政壇，因為與川普走得近而贏得黨內初選，但他與川普之間的關係令外界摸不著頭緒。

川普9月在俄亥俄州的造勢活動上揶揄范斯，稱范斯太想要他的支持，「一直拍我馬屁」。

儘管遭到羞辱，范斯昨天還是歡迎川普回到俄亥俄州，參加選前之夜在岱頓（Dayton）的造勢活動。

在傾向共和黨的俄亥俄州，范斯對川普的忠誠度讓他在與萊恩角逐參議院席次上較具競爭力。萊恩是出身工人階級的民主黨聯邦眾議員，他一直與總統拜登保持距離。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1111109