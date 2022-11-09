美國期中選舉3 / 川普時代白宮發言人桑德斯 當選阿肯色州長

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美國前總統川普時期的白宮女發言人桑德斯（前）在8日期中選舉勝出，成為該州第一位女州長。（圖取自facebook.com/SarahHuckabeeSanders）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普時期的白宮女發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在昨天期中選舉勝出，在共和黨票倉阿肯色州贏得州長一職，成為該州第一位女州長。

美聯社和法新社報導，桑德斯擊敗了民主黨籍對手瓊斯（Chris Jones）。她的父親赫克比（Michael Dale Huckabee）1996至2007年也擔任過這個南方州的州長，並曾兩次參加共和黨總統提名初選。

現年40歲的桑德斯在競選活動中，指責立場溫和的現任總統拜登是「激進派」，並如同全美各地的共和黨籍候選人一般，在通貨膨脹、邊界政策和犯罪等議題上猛烈抨擊民主黨。

她在川普時期擔任白宮首席發言人期間，經常被批評以謊言答覆記者的提問。

桑德斯2019年離開白宮時，川普讚揚她是位「鬥士」；稍後並背書說，她將是一位「極好的」阿肯色州州長。（譯者：張佑之/核稿：林治平）111109