美國期中選舉1 / 非裔Z世代LGBTQ打破天花板 為美政壇開新章

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民主黨籍的希利（前）在8日選舉中脫穎而出，成為美國首位出櫃的女同性戀州長。（圖取自twitter.com/maura_healey）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國期中選舉甫落幕，麻州選出首位出櫃女州長，馬里蘭州選出首位非裔州長，佛蒙特州也將誕生首位女性國會議員，更多非裔和LGBTQ族群踏入政壇，為今年的美國選舉締造歷史。

美聯社報導，全美各地的女性、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）和非裔候選人紛紛突破障礙，當選州長和國會議員，為美國政治開啟新章。

美國女性州長人數將於2023年首次達到兩位數，至少有12人，其中10人已確定當選，另外兩州的結果尚未出爐，但民主、共和兩黨都推出女性出馬競選。

根據美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics）統計，美國2004年曾有9名女性擔任州長，創下紀錄，但從此未再突破。這次選舉刷新紀錄，意味美國近1/4的州將由女性主掌。

民主黨籍的麻薩諸塞州州檢察官希利（Maura Healey）在昨天的選舉中脫穎而出，不僅成為麻州首位女州長，也是美國首位出櫃女同性戀州長。倘若同黨的柯泰克（Tina Kotek）當選俄勒岡州州長，她將與希利一起以女同志候選人當選州長的身分締造歷史。

在馬里蘭州，同為民主黨籍的摩爾（Wes Moore）擊敗共和黨籍候選人柯克斯（Dan Cox），成為馬州首位非裔州長，他也是美國史上第3位當選州長的非裔人士。

馬里蘭州選出歷來首位非裔州長、民主黨籍的摩爾（前）。（圖取自facebook.com/iamwesmoore）

摩爾是退伍軍人，他率領全美最大的反貧困組織之一，並致力為馬州居民創造平等機會。

此外，25歲民主黨籍候選人佛羅斯特（Maxwell Frost）輕鬆贏得佛州聯邦眾議員席次，成為首位Z世代國會議員當選人。

佛羅斯特的理念與民主黨進步派一致，把選戰焦點擺在槍枝暴力問題與全民醫療保健上，獲得聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和華倫（Elizabeth Warren）大力支持。

佛蒙特州過去雖曾選出女性州長，卻是唯一一個從未選出女性國會議員的州。民主黨籍的巴林特（Becca Balint）不僅將達成這項里程碑式的成就，也將成為佛蒙特州選出的第一位出櫃聯邦眾議員。

25歲民主黨籍候選人佛羅斯特（前）贏得佛州聯邦眾議員席次，成首位Z世代國會議員當選人。（圖取自facebook.com/MaxwellFrostFL）

民主黨籍的巴林特將成為佛蒙特州的首位出櫃聯邦眾議員。（圖取自facebook.com/beccabalintvt）

在共和黨票倉阿肯色州，出身政治家庭的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）勝出，成為阿州第一位女州長。桑德斯在2017年至2019年擔任前總統川普的白宮新聞秘書，聲名鵲起。她的父親赫克比（Mike Huckabee）於1996年到2007年擔任阿肯色州州長。

在賓夕法尼亞州，民主黨籍的李伊（Summer Lee）贏得第12國會選區選舉，成為賓州首位當選國會議員的非裔女性。

在伊利諾州，民主黨籍的拉米雷斯（Delia Ramirez）在芝加哥擊敗共和黨籍的布羅（Justin Burau），贏得第3國會選區選舉。39歲的拉米雷斯是第一位在伊利諾州議會任職的瓜地馬拉裔美國人，如今又成第一位從伊利諾州選出的拉丁美裔女性國會議員。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1111110