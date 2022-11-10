美國期中選舉3 / 喬治亞州牧師對上美式足球明星 決選結果將影響參議院控制權

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在美國喬治亞州，前美式足球明星共和黨候選人華克（左），將與曾任牧師、尋求連任的民主黨籍參議員華諾克（右）展開激烈決選。（左圖取自facebook.com/TeamHerschel/，右圖取自facebook.com/reverendwarnock）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）在美國喬治亞州，獲前總統川普背書的前美式足球明星共和黨候選人華克，將與曾任牧師、尋求連任的民主黨籍參議員華諾克展開激烈決選，最終結果可能決定參議院控制權歸屬。

法新社報導，華克（Herschel Walker）和華諾克（Raphael Warnock）兩名非裔美籍候選人在11月8日期中選舉，得票率均未超過50%，因此將在12月6日進行決選。雖然他們都出身喬治亞州，境遇卻截然不同。

53歲的民主黨候選人華諾克是現任參議員，他在2021年1月決選贏得席位，有助於確保民主黨奪下對參議院的控制權，並使他成為喬治亞州史上首位非裔參議員。位於美國南部的喬治亞州有段悠久的種族隔離歷史。

有神學博士學位的華諾克當選參議員後，仍是亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）的主任牧師。遇刺的民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）曾在這座教堂講道。

華諾克在家中12個孩子中排行第11，他在沿海城市薩凡納（Savannah）的社會住宅長大，家境貧困。他的父親曾是名軍人和傳教士，母親則在棉田工作。

然而，這位現任參議員在他與華克唯一一場辯論中顯得有些吃力，並被外界認為缺乏領袖魅力。

保守派的華克（Herschel Walker）以政壇新人之姿投入2022年參議院選舉，並獲得有爭議的前總統川普背書。

這位60歲的退休運動員被認為是美國大學美式足球史上最優秀的球員之一，並創下多項紀錄。

喬治亞大學的前明星跑衛華克在1980年帶領喬治亞鬥牛犬取得勝利後，成為最受球迷喜愛的運動員。儘管他在川普擁有的新澤西將軍效力3年，但他的職業生涯戰績乏善可陳。

1997年從美式足球界退休後，他開始從商，經營雞肉產品分銷。

在2008年出版的回憶錄中，華克表示他被診斷出患有解離性身分障礙（Dissociative Identity Disorder），一個人有至少2種以上人格，不過他後來表示已從這個精神疾病中康復。

華克因醜聞纏身影響選情，他先是被迫承認有3個非婚生子女，後來又被爆出大力反墮胎的他，曾在2009年支付當時女友墮胎費用。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111110