美國期中選舉1 / 美期中選舉 CNN：喬治亞州參議員12月決選才會出爐
2022/11/10 02:23
美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
（中央社亞特蘭大9日綜合外電報導）美國期中選舉8日登場，目前仍在進行開票。美媒9日預測，喬治亞州參議員選舉結果要到12月決選才會出爐，該席次可能決定民主及共和兩黨誰能掌控參院。
美國有線電視新聞網（CNN）及美國國家廣播公司（NBC）預測，喬治亞州民主黨籍現任參議員華諾克（Raphael Warnock）及共和黨對手前美式足球明星華克（Herschel Walker）將在12月6日決選才能定勝負。
據報導，這兩名候選人的得票皆無法取得簡單多數，依法將舉行決選。根據CNN，民主黨目前在參院拿下48席，共和黨則贏得49席。
美國兩黨在期中選舉激烈廝殺，目前仍難斷定誰能打破雙方勢力在參院各占50席的態勢。（譯者：陳正健）1111110
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