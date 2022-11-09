美國期中選舉2 / 川普造王者沒站穩 佛州連任州長迪尚特成勁敵

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美國期中選舉，川普背書的候選人選舉結果不如預期，讓他想以造王者之姿角逐總統大位的氣勢受挫，並可能面臨連任的佛州州長迪尚特挑戰。圖為2018年一場集會上川普站在迪尚特身後。（美聯社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）前美國總統川普儘管名字沒出現在任一張選票上，但無疑是這次選戰的最大影武者。不過，川普背書的候選人選舉結果不如預期，讓他想以造王者之姿角逐總統大位的氣勢受挫，並可能面臨連任的佛州州長迪尚特挑戰。

美國8日舉行期中選舉，選情高度緊繃加上開票速度緩慢，最後結果仍是未定之天。但從目前結果來看，共和黨預期的紅色浪潮並未顯現，聯邦參議院仍與民主黨呈現五五波；共和黨原本有望大幅領先的眾議院，席次也可能不如預期。

共和黨人的哀號可以想像，但或許沒有人會比川普（Donald Trump）更失望。

雖然川普支持者、前白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）贏得阿肯色州州長、川普背書的暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）也拿下競爭激烈的俄亥俄州聯邦參議院席次，但川普在選前最後週末站台的外科醫師、知名電視節目主持人奧茲（Mehmet Oz）未能翻轉賓州，川普背書的前美式足球明星華克（Herschel Walker）也因為選情過於膠著預料將進入延長賽，12月6日再戰。

這樣的結果對有意捲土重來、角逐2024年共和黨總統提名的川普來說，無疑是一大挫敗，外界已經預期他原先計劃在15日的「重大宣布」可能延後。

加上川普可能面臨司法部在選後以涉嫌竊取機密文件起訴、去年國會山莊暴動調查仍在持續，以及許多民調也顯示越來越多共和黨支持者不再將川普與共和黨劃上等號，在在影響川普想再次挑戰2024年總統大位的可能性。

除了川普外，包括德州參議員克魯茲（Ted Cruz）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）等人都傳出有意競逐共和黨總統參選人提名。

但川普的最大敵手應該是正在黨內快速崛起、昨晚壓倒性贏得佛羅里達州州長連任的迪尚特（Ron DeSantis）。

一向愛幫對手取綽號的川普日前造勢時，幫迪尚特取了個「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）的綽號，可以看出川普與迪尚特兩人的戰火正在升高，較勁意味越來越濃厚。

雖然在全美民調上，川普的聲勢遙遙領先迪尚特，但兩人的差距正在縮小，迪尚特在幾個關鍵搖擺州的民調甚至有超車的趨勢。

和沒有一官半職的川普不同，州長職務給了迪尚特可以發揮的舞台，多數選民不樂見2024年又是美國總統拜登（Joe Biden）對決川普，這也讓迪尚特有機會吸引厭倦了的選民。

迪尚特在疫情期間拒頒口罩令等的開放措施，禁止小學三年級以下接受性別認同教材、包機將非法移民送到富人聚集的瑪莎葡萄園島（Martha’s Vineyard）作法，讓他獲得不少保守派選民支持。

共和黨大金主、邁阿密對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）選前接受美國新聞網站Politico訪問時也表示，「是時候前往下一個世代了」。（編輯：周永捷）1111109