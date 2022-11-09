美國期中選舉4 / 美共和黨大選否認派上百人勝選 恐傷未來選務公正

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）根據媒體預測，否認2020年美國總統大選公正性的100多名共和黨籍候選人在昨天期中選舉獲勝，分別當選國會議員以及能監督未來選務的搖擺州要職，恐影響下次總統大選結果。

法新社和路透社報導，美國2020年大選後，敗選的前總統川普在並未提出證據的情況下宣稱，選舉結果被民主黨「偷走了」。此說如野火一般在共和黨及其基本盤內散佈，令人對未來美國民主的健全性感到憂心。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）分析，在此次期中選舉的共和黨籍候選人中，將近有300人屬於這個「選舉否認派」（election deniers），而民主黨籍現任總統拜登也強調過這個人數。

根據預測，截至昨天夜間，已有140名以上選舉否認派人選勝選，分別當選國會兩院席位以及州級要職。其中當選各州州長和州務卿的否認派將掌握權力，可修改未來選舉規定，以嘉惠他們支持的候選人。

確定勝選的否認派包括，當選喬治亞州聯邦眾議員的葛林（Marjorie Taylor Greene）和當選阿拉巴馬州聯邦參議員的布里特（Katie Britt）。

在總統大選居於關鍵地位的搖擺州亞利桑那和內華達也可能由否認派拿下州級要職，到了2024年總統大選，他們將主管州內選務和計票工作。至於在另一搖擺州密西根，民調結果是共和黨籍候選人會落選。拜登2020年在這3州都是險勝。

投票權團體也指出，共和黨選舉否認派一旦當選要職，就將威脅到下次總統大選的公正性乃至美國民主政治的健全性。外界擔心的是，如果川普決定再次競選總統，這些人可能會協助川普推翻不利的選舉結果。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111109