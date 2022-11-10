拜登有意2024年拚連任 預計明年初決定

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他有意在2024年尋求連任，但預計會在明年初做最後決定。



路透社報導，拜登一再表示有意再次角逐白宮大位，但他也表示這是攸關全家人的決定，因此會在假期徵詢家人意見。美國媒體報導說，拜登也表示會考量身體狀況。



他在記者會上說：「我是個聽天由命的人。」



美國前總統川普7日表示，他下週將有「重大宣布」，媒體預料他將於15日宣布角逐2024年總統大選。



據信若川普宣布再戰2024，會大大促使拜登尋求總統連任，儘管他已是美國歷來最年長的總統，且本月將滿80歲。



美國政治新聞機構Politico報導，記者問及拜登2024年若參選的潛在共和黨競爭對手，以及他寧願迎戰誰時，他表示，川普可能會和共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）一決高下。



拜登說：「看著他們捉對廝殺挺有趣的。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111110