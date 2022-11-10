更多編輯台推薦新聞：
友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

拜登有意2024年拚連任 預計明年初決定

2022/11/10 07:46（11/10 08:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登9日表示，他有意在2024年尋求連任。（圖取自instagram.com/joebiden）
美國總統拜登9日表示，他有意在2024年尋求連任。（圖取自instagram.com/joebiden）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他有意在2024年尋求連任，但預計會在明年初做最後決定。

路透社報導，拜登一再表示有意再次角逐白宮大位，但他也表示這是攸關全家人的決定，因此會在假期徵詢家人意見。美國媒體報導說，拜登也表示會考量身體狀況。

他在記者會上說：「我是個聽天由命的人。」

美國前總統川普7日表示，他下週將有「重大宣布」，媒體預料他將於15日宣布角逐2024年總統大選。

據信若川普宣布再戰2024，會大大促使拜登尋求總統連任，儘管他已是美國歷來最年長的總統，且本月將滿80歲。

美國政治新聞機構Politico報導，記者問及拜登2024年若參選的潛在共和黨競爭對手，以及他寧願迎戰誰時，他表示，川普可能會和共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）一決高下。

拜登說：「看著他們捉對廝殺挺有趣的。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111110

延伸閱讀
再戰2024總統大選？川普：15日將有重大宣布民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂美期中選舉 獲川普背書共和黨候選人聲勢浩大專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
拜登
美共和黨大選否認派上百人勝選 恐傷未來選務公正關注中國經濟和美國期中選舉 亞洲股市走勢分歧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
關注中國經濟和美國期中選舉 亞洲股市走勢分歧