民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登在兩年前大選擊敗川普入主白宮，堪稱華府歷來最激烈選戰之一，如今美國即將於11月8日舉行期中選舉，各界關注拜登與川普的影響力對決，以下是本次選舉重點。

●什麼是期中選舉？

美國期中選舉是總統4年任期中間（第2年的11月）舉行的定期選舉，選民將投票決定誰是參眾兩院多數黨，執政黨若無法取得國會多數，總統權力將被削弱，因此選舉結果將決定總統未來能否通過任何新政策，或是反對黨是否能阻礙議程。

這次期中選舉將選出美國眾議院全部435席、參議院100席中的35席及36州州長，並且包含州級議員、州務卿及州檢察長等選舉。

其中，較地方性的選戰將影響州政策，包括墮胎途徑、投票權及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制等一系列議題。

●共和黨有望重掌眾院

美國執政黨通常會在期中選舉失去兩位數眾院席次，約在參院掉4席，自二戰以來以來平均在眾院掉26席，因為選民試圖抑制總統權力。

在2022年許多時候，傳統指標顯示，這次期中選舉情況如舊，因為拜登支持率徘徊在40%左右，疫情拖了3年還未結束，以及通膨達40年新高。

民主黨因為今夏政治前景鉅變而聲勢壯大，這主要得力於一連串立法成就、共和黨推出不受歡迎的墮胎限制及汽油價格下跌。但民調再次顯示，共和黨將取得決定性勝利。

中立分析家預估，共和黨在眾院將增加15至25席，足以輕鬆贏回眾院掌控權。參院選情則兩黨機會均等。

分析家認為，最有可能的結果是共和黨在參院小勝，或是兩黨繼續各占50席，後者意味民主黨可能繼續掌控參院，因為民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）兼任參院議長，可在兩黨表決僵持不下時投下關鍵一票。

●墮胎及其他選舉議題

部分共和黨人已提出計畫，如果共和黨重掌國會，將考慮祭出不允許婦女懷孕15週後墮胎的全國性禁令。但根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）長期調查，有85%的美國人認為，在所有或部分情況下墮胎應屬合法。

但自今夏以來，墮胎議題的重要性已經減弱，如今已落後於通膨、犯罪、移民等選民提及的優先要務。所有最新民調皆顯示，經濟議題也是影響這次選舉的較大因素，更勝投票權及民主議題。

在一些選戰最激烈的搖擺州，共和黨人集中心力將民主黨人描繪成「對犯罪態度軟弱」，並且提醒選民創紀錄的移民數字及居高不下的通膨，即便汽油價格已有所滑落。

另一方面，民主黨人則指望因為白宮最終通過促進國內製造業、對抗氣候變遷和降低處方藥價格的立法而獲得支持。

●川普因素

如同拜登，美國前總統川普的名字這次也不在選票上，但對於共和黨人而言，川普依然是令他們頭痛的問題，因為他面臨接連冒出的法律困境，以及他對眾多候選人的背書。

川普家族財務正遭受民事調查，他自身也因試圖推翻2020年總統大選失利結果面臨刑事調查，加上他在調查2021年初美國國會山莊暴動事件的聽證會被控犯下一連串不當行為，可能使溫和共和黨選民打消投票念頭。

與此同時，川普已將自身置於這次選舉的前線與中心，共為逾200名候選人背書，大多是搖擺州的2020年總統大選陰謀論者及極右候選人。

川普支持的多位參院候選人在激烈的選戰中相當有競爭力，但部分共和黨高層人士私下抱怨他們的素質。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111107