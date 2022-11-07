亞利桑那州長候選人辦公室收不明粉末 警方調查

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）媒體報導，警方接獲報案，稱美國亞利桑那州共和黨籍州長候選人雷克（Kari Lake）辦公室收到裝有不明白色粉末的信件。

「野獸日報」（Daily Beast）報導，雷克的發言人鄧肯（Colton Duncan）在聲明中說，鳳凰城執法當局已經查扣這兩個信封，並送交聯邦調查局（FBI）維吉尼亞州匡提科（Quantico）辦公室分析。

鄧肯表示：「就在投票日的前兩天，我們的競選總部保持關閉。」

雖然這起事件尚未證實會帶來威脅，但發生在人們對於出自政治動機的暴力行為日益憂心之際，像是最近在舊金山發生的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保羅（Paul Pelosi）遭鐵鎚攻擊事件。

「野獸日報」報導，5日晚間發現可疑粉末後，警方、聯調局幹員、危險物質小組和炸彈處理小組都來到了雷克的競選辦公室。

發現粉末的工作人員已接受醫療觀察，但鳳凰城警方表示，並未接獲人員受傷報告。

電視主播出身的雷克說話直接，選戰風格咄咄逼人，且十分支持前總統川普。她猛烈批評所謂的「假新聞」，也不願明說若8日敗選是否會尊重選舉結果。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111107