舊金山矽谷台人參政 不讓亞裔變「啞」裔

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加州古柏迪諾副市長趙良方來自台灣，她在11月8日美國期中選舉的地方選戰尋求連任。（古柏迪諾台中友誼城市協會提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年11月7日

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美國期中選舉（中央社記者周世惠舊金山5日專電）美國期中選舉8日投票，在地方選戰中，加州矽谷至少有6位具有台灣背景的候選人，台裔參政最積極的城市是蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）。

舊金山灣區的台僑組織「古柏迪諾台中友誼城市協會」4日晚間透過線上形式，邀請台裔候選人開講，鼓勵移民社區的民眾投票表達聲音。

尋求連任的古柏迪諾副市長趙良方（Liang Fang Chao）說，只有積極參與公民活動，亞裔在美國才不會被人忽視為「啞」裔。

趙良方在台北出生、幼時住過花蓮，父母是軍醫與護士。她自北一女中、交通大學畢業後，赴美留學獲普林斯頓大學博士，曾任教職與工程師。

趙良方提到，台灣是故鄉，每次參加僑界國慶雙十活動，唱國歌、國旗歌時覺得感動。她說自己從「內向理工女」、學生家長，轉成民選官員，在矽谷的從政歷程是從學區委員到市議會。

角逐學區委員幾乎是政治素人在美國參政的第一步。在加州，各學區委員會負責公立學校教材審查、監管約數百萬美元的財政等。

古柏迪諾今年有3位台裔人士競選中小學區委員。現任古柏迪諾市長的蒲仲辰（Darcy Paul）擔任副市長與市長多年後，轉投入競選學區委員，關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的教育問題。

蒲仲辰畢業於哈佛大學法學院，得過州際盃游泳冠軍，父親蒲大宏1980年代在台著作托福英語教程聞名。他自述從台灣移民的父母身上學到克勤克儉及自律；他的妻子畢業於北一女和台灣大學，他哥哥是70年代長跑小將蒲仲強（Wesley Paul）、也是哈佛大學畢業的執業律師。

另一位是尋求連任的中小學區委員劉錦宗（Jerry Liu），當年他父母獲得抽籤移民的機會，來美國時他是一句英文也不會的小學生，看著父母辛苦打工，他一路念到康乃爾大學畢業。自己孩子在公立學校就讀，劉錦宗工作之餘，從關心教育而參與社區服務。

擔任教師近20年的喬百琪（Ava Chiao）首次參選古柏迪諾市中小學區委員，她的雙親在台灣是大學畢業生，移民美國改行當廚師和銀行行員。她童年的週末全家在跳蚤市場賣玩具，直到父母開了自己的餐館。

過去熱心僑界中文學校教育的寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou）競選舊金山南灣佛利蒙特聯合高中學區（FUHSD）學區委員。這個學區有5所矽谷排名高的公立高中，學區委員會目前沒有台裔或華人，他出馬角逐受到矚目。

位在舊金山東灣、電動車特斯拉工廠所在的佛利蒙特（Fremont）是另一個亞裔重鎮，市長高敘加（Lily Mei）今年轉換跑道競選加州第10選區州參議員。她從學區委員、市議員，又做了6年市長、任內讓佛利蒙特在一項調查中成為全美最快樂的城市。

她提到父親是台大、師大校友，母親畢業於淡江大學，雙親1960年代到加拿大留學，隨後移民美國在芝加哥大學醫學院任職。她在台灣讀過幼稚園，成年後在台灣教過英文與兼差當模特兒。

高敘加在芝加哥成長時，曾因黃種人的臉孔被霸凌，她理解在美國身為少數民族必須堅強、團結，而激發出服務心。她在佛利蒙特扎根30年，前5次參選都順利當選，這次若挑戰成功，將成為第一位加州議會台裔女性議員。（編輯：郭中翰）1111106