更多編輯台推薦新聞：
台灣「楊肉盧」海洛羽球賽男雙封王 李哲輝楊博軒亞軍
運動

台灣「楊肉盧」海洛羽球賽男雙封王 李哲輝楊博軒亞軍

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疑干預美政治 親蒲亭俄國商人首度承認介入美選舉
首頁 / 國際
2022美期中選舉
新聞專題
2022美期中選舉2/32
首頁 / 國際

疑干預美政治 親蒲亭俄商人首度承認介入美選舉

2022/11/7 22:59（11/8 07:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯餐飲業商人普里格津7日表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。圖為新墨西哥州一處投票所。（路透社）
俄羅斯餐飲業商人普里格津7日表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。圖為新墨西哥州一處投票所。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）有「蒲亭的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格津今天表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。華府先前曾正式將他列入試圖影響美國政治的俄國人名單，如今他自己首度承認。

路透社報導，根據普里格津（Yevgeny Prigozhin）外燴公司「諧和」（Concord）的公關部門在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）的發文，他表示：「我們曾經干預過（美國選舉），我們現在正在干預，未來也將繼續干預。」

「（我們）會用小心、準確、精準和我們自己的方式（來干預），一如我們知道的方法。」

法新社報導，由於美國明天就要舉行期中選舉，一家俄羅斯新聞網站針對彭博（Bloomberg News）報導聲稱俄羅斯正在干預這場選舉，而向普里格津尋求置評，他於是做出這番回應。

61歲的普里格津因為旗下外燴公司包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的大廚」。美國政府曾經正式指控他資助俄羅斯的「酸民農場」（troll farm）來試圖影響美國政治。

今年7月，美國國務院懸賞最高1000萬美元（約新台幣3億2000萬美元），徵求有關普里格津和「參與干預美國選舉」有關聯的資訊。他正受到美國、英國和歐洲聯盟（EU）的制裁。

今年9月，普里格津承認親克里姆林宮的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）是他成立的。這個組織活躍於敘利亞、非洲和烏克蘭，本月4日又在俄國大城聖彼得堡開張一個國防科技中心，普里格津藉此進一步展現他的軍事能耐。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111107

延伸閱讀
蒲亭盟友公開承認 2014年成立傭兵組織瓦格那集團民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂推特於美期中選舉前裁員 專家憂不實訊息滿天飛通膨加墮胎槍枝議題 仇恨值主導美期中選舉
普里格津
又有軍官被蒲亭開除 烏克蘭中部俄軍司令去職美官員：俄傭兵組織正招募重罪犯參與俄烏戰爭
蒲亭
賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏克蘭傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂