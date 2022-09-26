蒲亭盟友公開承認 2014年成立傭兵組織瓦格那集團

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）有「蒲亭御廚」稱號的俄羅斯商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天公開表示，他2014年成立了俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」，而且集團在拉丁美洲和非洲都有部屬傭兵。

法新社報導，普里格津透過公司發表聲明，他在2014年為了派遣戰士到烏克蘭頓巴斯（Donbass）地區而成立「瓦格那集團」（Wagner Group）。

聲明寫道：「從那時候開始，也就是2014年的5月1日，一群愛國者誕生了，隨後起名為『瓦格那營級戰術群』（BTG Wagner）」。

普里格津和克林姆林宮有餐食合約，被外界稱作「蒲亭御廚」。他之前曾否認和瓦格那集團之間的關係。

他在聲明中說：「這些人是英雄，他們保衛了敘利亞人民、其他阿拉伯國家人民，以及貧苦的非洲和拉丁美洲人，他們已經成為我們祖國的支柱。」

61歲的普里格津受到歐盟和美國制裁。

多年來，外界都懷疑瓦格那集團，在俄國政府實現對外野心上扮演要角，而克林姆林宮一直否認與集團有任何關連。

俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）2018年報導，幾名操著俄語的男子被拍攝到在敘利亞殺害和肢解1名被押者，那些男子就是瓦格那傭兵。（譯者：張欣瑜/核稿：楊昭彥）1110926