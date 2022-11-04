美國期中選舉如火如荼 紐約選務工作眉角多

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美國期中選舉在即，紐約市選舉委員會執行主任萊恩（Michael Ryan）3日向媒體說明選務工作，示範如何圈票並解釋投票機判讀原理。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月4日

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）美國期中選舉競爭激烈，紐約市已提前投票。這座全美首屈一指的大城動見觀瞻，投票過程翻譯、無障礙設施都必須到位，網路安全重要性也與日俱增，選務工作眉角多。

這場8日投票的選戰被視為美國總統拜登期中考，州及地方選舉結果也牽動各地政治版圖。紐約市10月29日至11月6日提前投票，市選舉委員會執行主任萊恩（Michael Ryan）與副手伊尼齊歐（Vincent Ignizio）今天向駐紐約外籍記者說明選務工作。

紐約市擁有約470萬名活躍選民，投票日將設置超過1230個投票所、投入3.5萬名選務人員，加上提前投票長達9天，確保選務順暢、安全且萬無一失是艱鉅挑戰。

萊恩表示，每個投票所至少安排一名員警，市選委會也請私人保全維持秩序，並與紐約市緊急事故管理單位密切合作。

在高科技時代，投票過程網路安全日益受重視。萊恩說，選委會內部人員和紐約市網路指揮中心（NYC Cyber Command）密切合作，並有外部廠商全年無休監控。紐約州選委會近期跟進，確保相關機關與各地選委會橫向聯繫暢通，以利協調安全工作。

他提到，2016年7月是紐約市加強選務網路安全的轉捩點。

當時離美國總統大選只剩幾個月，選舉面臨資安威脅的報導接二連三出現。紐約雖沒有察覺真實網路攻擊，但開始提高警覺，投入資源確保選務系統安全。

萊恩說：「我們必須做到滴水不漏，因為圖謀不軌的人只要成功一次就好，所以我們一直戒慎恐懼。我們在這方面和聯邦、州及地方有良好聯繫網絡，這在2016年前幾乎是不存在的。」

為強化安全，每台插入選票的機器各自獨立、沒有連線，不法分子只能各個擊破。若有人企圖竄改機器計票結果，選務機關認定投票機被動手腳，選後認證期間，存在投票機內的選票可供人工計算，作為確認基礎。

紐約市族裔多元，選務機關依聯邦法規提供選票翻譯，除英文外，還有西班牙文、中文、韓文及孟加拉文。投票所設置翻譯人員，所有文宣和網站內容都有翻譯對照。

市選委會也重視無障礙設施，每個投票所都有至少一台填票機（ballot marking device），讓視力、手指靈巧等方面存有障礙的人士圈票時得到適當輔助。

任職9年的萊恩以「有趣」形容2016年美國總統大選。當年共和黨推派後來當選的川普，民主黨則由前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）出馬，兩人及家人都出身紐約，投票時須顧及維安問題，也要確保其他民眾能順利投票。

但萊恩說，2020年大選因為有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攪局，更令他難忘。

他表示：「疫情對所有人都非同小可，有人還因此喪命。疫情期間，我們辦公室沒有一天關閉，以大幅減少的人力維持運作。我希望在卸任前的生涯中，不會再見到像2020年那樣充滿考驗的選舉。」（編輯：高照芬）1111104