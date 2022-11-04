拜登展開期中選舉最後造勢 為民主黨奮力一搏

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統拜登為了防止民主黨在期中選舉落敗，今天奮力做最後一搏，他認為這是美國民主的成敗時刻，而共和黨人則在通貨膨脹和移民等問題上抨擊白宮。

法新社報導，8日登場的期中選舉將決定國會的控制權，民意調查顯示共和黨人將接管民主黨目前的微幅多數席位，這可能會使拜登第一任期剩下的2年變成一場漫長的政治鬥爭。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，拜登未能解決選民對通膨和「犯罪率飆升」等各方面的擔憂。如果共和黨贏得多數席位，麥卡錫可望成為眾議院議長。

他在推特表示：「民主黨人只是想把大家的注意力從他們製造的災難上移開。」

拜登展開為期3天的造勢行程，首站為新墨西哥州，再來是加州和伊利諾州，這些主要是民主黨的票倉，這表明民主黨在面對大量無證移民、犯罪率上升和40年來最嚴重通膨相關議題的抨擊時，採取防守策略。

拜登與人氣依然居高不下的前總統歐巴馬將於11月5日前往關鍵的賓州。拜登曾在歐巴馬身邊擔任兩任副總統。

他們將與前總統川普互別苗頭。儘管川普輸掉2020年大選，並因在佛羅里達州別墅藏匿白宮機密文件而受到調查，但他仍是共和黨實質上的領袖，且可能再度參加2024年總統大選。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111104