裴洛西稱夫婿遇襲受傷 凸顯美國政治氣氛緊張

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國期中選舉下週舉行，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，她的夫婿在寓所遇襲，顯示選舉工作人員和美國民眾都感受到國內政治氣氛緊張帶來的「恐懼」。

裴洛西的夫婿保羅（Paul）上週在加州自宅遭闖入的歹徒以榔頭重擊頭部受傷，送醫治療，昨天才出院。

42歲的犯嫌德裴普（David DePape）供稱原本打算捆綁裴洛西，打斷她的膝蓋，但闖入後只找到裴洛西82歲的夫婿保羅。

裴洛西在臉書上傳的影片中表示：「這讓我瞭解到某些人對於外面局勢感到恐懼，像是選舉工作人員和其他美國民眾。」

裴洛西說：「訊息很明確，有理由要擔心。但我們不能害怕，我們必須勇敢。」

2020年大選興起的陰謀論，對美國各地的選舉工作人員造成困擾，同時假新聞流竄和政黨關係惡化，引發外界憂心潛在的選舉相關暴力。

裴洛西在影片中表示，雖會是漫漫長路，但她的丈夫「將會康復」。

裴洛西說，8日國會期中選舉將登場，選前民調顯示共和黨可能會大勝。「毋庸置疑，我們民主的命運由選票決定。」（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111105