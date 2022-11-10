美國期中選舉1 / 美期中選舉參院勝負待分曉 眾院共和黨明顯領先

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美國8日舉行期中選舉，據報導，內華達州和亞利桑那州目前難分勝負，民主黨及共和黨任何一方都有可能贏得參院多數優勢。圖為9日美國賓州費城街頭。（路透社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國昨天舉行期中選舉，依據數家媒體提供的最新開票結果，民主黨目前在聯邦參議院拿下48席，共和黨49席；在聯邦眾議院方面，共和黨拿下207席，明顯領先民主黨的184席。

這次期中選舉將選出美國聯邦眾議院全部435席、聯邦參議院100席中的35席，以及36州州長，還包含州級議員、州務卿及州檢察長等選舉。

美聯社報導，內華達州和亞利桑那州目前難分勝負，民主黨及共和黨任何一方都有可能贏得參院多數優勢。

在喬治亞州，由於民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）和共和黨籍的華克（Herschel Walker）都無法贏得足夠票數直接勝選，因此參議院多數席位很有可能會在喬治亞州下月舉行決選時見分曉。

在眾院方面，共和黨人今晚只需再拿下數席，就能取得掌控眾院所需的218席。民主黨人則穩住了維吉尼亞州、賓夕法尼亞州及堪薩斯州選區的席位，不過西岸選戰結果目前仍難下定論。

此外，民主黨籍紐約州眾議員馬洛尼（Sean Patrick Maloney）爭取第6個任期敗北，對共和黨來說，無疑是一場特殊的象徵性勝利。

美國有線電視新聞網（CNN）數據顯示，參院部分，民主黨確定拿下48席、共和黨49席；眾院方面，民主黨確定當選191席，暫時落後共和黨的209席。

美國政治新聞機構Politico和彭博（Bloomberg）數據則顯示，參院部分，民主黨及共和黨目前平分秋色，各自拿下48席；眾院方面，民主黨握有184席，落後共和黨的207席。

根據「紐約時報」數據，民主黨在參院拿下48席，共和黨握有49席；眾院部分，民主黨目前掌握189席，共和黨取得207席。

「華盛頓郵報」數據顯示，民主黨與共和黨在參院目前各握有48席；眾院方面，民主黨掌握183席，共和黨取得205席。

美聯社統計，參院方面，民主黨拿下48席，共和黨49席；眾院部分，民主黨與共和黨分別握有184席和207席。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111110