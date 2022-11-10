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美國期中選舉2 / 選前一個月癌逝 賓州州眾議員身故後高票連任

2022/11/10 17:47（11/10 18:21 更新）
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美國賓州州眾議員德魯卡於期中選舉前一個月病逝，但初步計票結果顯示，他8日以壓倒性差距連任成功。（圖取自twitter.com/PAHDCC）
美國賓州州眾議員德魯卡於期中選舉前一個月病逝，但初步計票結果顯示，他8日以壓倒性差距連任成功。（圖取自twitter.com/PAHDCC）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國賓州州眾議員德魯卡於期中選舉前一個月病逝，但初步計票結果顯示，他8日以壓倒性差距連任成功。由於州法規定選票付印後不可更換候選人，將舉行特別選舉填補遺缺。

法新社報導，民主黨籍的德魯卡（Tony DeLuca）是匹茲堡（Pittsburgh）郊區選出的賓州議會眾議員，尋求連任的他於10月9日因淋巴癌辭世，享壽85歲。但因為時已晚，已來不及在期中選舉選票上更改候選人姓名。

目前在已開出的98%選票中，德魯卡的得票率高達86%。

美聯社報導，賓州法律規定，選票開始付印後，就不可因候選人死亡而提出替補人選。本次期中選舉賓州選票付印工作於9月底展開，接下來將舉行特別選舉，以填補德魯卡留下的州眾議員遺缺。

民主黨賓州黨部指出：「眾議員托尼．德魯卡辭世，讓我們極其難過。選民在他身故之後讓他再次當選，繼續展現對他本人，以及他所承諾民主黨價值的深厚信心，這讓我們引以為傲。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111110

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