學者：若美坐視不管中共犯台 印太戰略恐崩盤

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（中央社記者游凱翔台北19日電）美國總統拜登表態，若中國犯台將出兵防衛台灣。學者今天認為，美對台戰略更清晰原因是對台灣領導人放心，若中犯台美方坐視不管，恐致印太戰略崩盤，但台美無共同防禦條約，憂美介入已太遲。

拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，主持人詢問美軍是否會出兵協防台灣，拜登果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）」；主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室接受中央社訪問時表示，拜登這番言論再度強調美國對台灣有一定承諾，這也與美國眾議院議長裴洛西訪台後中國的反應，及台灣政策法受到國會支持有關，因為拜登也必須考量日後期中選舉與美國選舉，雖然跟過去相比，美國戰略及對台政策更加清晰，但非「絕對清晰」，不過無論如何，美對台的善意與保證均比過往強烈。

沈明室分析，美國相當清楚台灣目前兩岸政策就是「維持現狀」，且美方對台灣領導人很放心，知道台灣並不會採取冒進的行為與行動，但如果中共越來越蠻橫，那台灣本身強化主權的行為並不能被解釋為台灣獨立，且例如近日在美國參院外委會通過的台灣政策法案，內容提到「在軍備移轉上以北約盟友同等方式對待台灣」，美國相關作為，在某種程度已凸顯台灣主權。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，中共如果犯台，他個人認為美國一定會介入，原因在於若坐視中共片面以武力改變西太平洋的現狀而不管，將造成印太戰略崩盤，且其他國家一定會進一步質疑美國的立場。

但他擔心的是，台灣與美國並沒有例如美日安保條約的共同防禦條約，很多機制並不會因為中共犯台而自行啟動，再加上中共是核武大國，因此美國若要「做些什麼」，恐怕沒法即時作出決心，造成介入台海戰爭時間「太遲」，同時使用軍力時也會太過謹慎，導致最關鍵的初期投入的戰力「太少」。

揭仲也認為，拜登屢次提及相關議題時，美國行政部門事後均再次聲明美國對台政策並未改變，之所以行政部門仍維持戰略模糊，可能是若過於清晰將導致中共認為時間拖的越久，統一越無指望，不如在美軍尚未完成戰力整建時「先下手為強」；且若維持一定程度模糊，行政部門仍能有效的控制台灣避免因為台灣追求法理台獨而捲入戰爭。

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）7月訪台提到，美國過去戰略模糊是擔心戰略清晰導致台灣領導人錯誤解讀，進而無端挑釁中國，但經多年觀察「這件事從沒發生過」，台灣領導人對中國事務相當謹慎，其次，美方也看到中國不斷透過軍事威脅企圖改變台海現狀。（編輯：蘇志宗）1110919