美前官員：中共企圖重寫國際秩序 民主同盟要嚇阻

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總統蔡英文3日接見「2022台北安全對話」外賓，美國國防部東亞事務前副助理部長柯林克（Heino Klinck）（圖）提到，中共企圖重寫國際秩序來維護北京自己的威權體制及國家利益，民主同盟要加倍努力嚇阻中國，才能確保中國所引起的競爭不會引發衝突。中央社記者鄭傑文攝 111年11月3日

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天接見「2022台北安全對話」外賓，美國國防部東亞事務前副助理部長柯林克提到，中共企圖重寫國際秩序來維護北京自己的威權體制及國家利益，民主同盟要加倍努力嚇阻中國，才能確保中國所引起的競爭不會引發衝突。

蔡總統今天在總統府接見「2022台北安全對話」外賓。

蔡總統致詞提到，台灣是維護區域和平、堅守民主自由防線的良善力量，不挑釁、不冒進，面對威權主義的擴張，台灣會跟民主夥伴持續加強合作，捍衛共同的信念和價值。

蔡總統說，過去幾年台灣積極提升國防自主及不對稱作戰的能力，國機國造、國艦國造也都有具體的成果。就在1日她也參加 F-16 維修中心的成果發表會，這個中心是美國F-16製造商和台灣的漢翔公司共同推動成立，象徵台美國防工業合作的成果。

蔡總統指出，除了跟各國加強國防交流合作，台灣也成立全民防衛動員署，強化戰訓量能提供後備戰力。4年前台灣也成立國防安全研究院，希望透過國家級國防智庫充分掌握戰略情勢變化，加強台灣與區域各國對話，促進彼此的合作交流。台灣位處於威權主義擴張的第一線，願意分享台灣的經驗，各國的經驗與做法也是台灣國防改革重要參考。

美國國防部東亞事務前副助理部長柯林克（Heino Klinck，另譯，柯海諾）致詞提到，民主台灣與威權中國形成鮮明的對比。中共20大後，習近平再次坐上權力寶座，彰顯出中國只容得下習近平一個人的聲音，習近平把中共領導階層所有異議份子移除，甚至把前任者從人民大會堂強行架走，中央政治局常委會跟中央軍委會都只剩下死忠支持習近平人士，習近平也透過這樣的作法警告中國人及全世界，這就是未來所要面對的困境。

柯林克認為，習近平在20大的談話，讓世界認知到，過去10年看到的侵略性及報復性行為，只會變本加厲，所謂的中華民族的偉大復興，不過是將中國共產黨的國家安全、經濟及發展利益，強加到其他國家身上。

他指出，中華人民共和國選擇有系統去跟所有民主聯盟國家競爭，目的是為了中共自己的利益去重寫世界秩序；他呼籲民主同盟成員要加倍努力在各種領域嚇阻中國，才能確保中國所引起的競爭不會引發衝突；此外，也要有信心，就算衝突真的發生，也一定能夠得勝。

柯林克說，中共企圖重寫國際秩序，來維護北京自己的威權體制及國家利益，從上海迪士尼事件，或問問在鄭州鴻海工廠的員工、或看看香港有沒有自由，就可以想像若中共決定世界的規則標準及常態，將面對什麼樣的世界。

不過，他說，自己仍保持樂觀，因為他相信包括像蔡總統這樣的領袖在內，各國一定能做出對的決定。

柯林克指出，大家都知道，不做正確決定的後果會非常可怕，大家有幸生活在民主國家，但也都親眼見證過威權主義壓迫。在場人士會加倍努力支持台灣，確保台灣人民能夠決定自己未來的道路，而且不需要害怕受到威嚇或者報復。（編輯：蘇志宗）1111103

總統蔡英文3日接見「2022台北安全對話」外賓，致詞提到，台灣是維護區域和平、堅守民主自由防線的良善力量，不挑釁、不冒進，面對威權主義的擴張，台灣會跟民主夥伴持續加強合作，捍衛共同的信念和價值。中央社記者鄭傑文攝 111年11月3日