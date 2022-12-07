美對台軍售4.28億美元 出售F-16、C-130備用零件
2022/12/7 11:01（12/7 11:08 更新）
美國國防安全合作署6日宣布，國務院已批准兩筆最新對台軍售案，總金額為4.28億美元。圖為F-16V操演。（中央社檔案照片）
（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國國防安全合作署今天宣布，國務院已批准兩筆最新對台軍售案，總金額為4.28億美元，將售台F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機等備用零件。這是總統拜登上任以來第7度對台軍售。
美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）晚間發布新聞稿，宣布美國國務院已批准2筆對台軍售案，金額分別為3.3億美元（約新台幣102億元）、9800萬美元，出售台灣F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機系統備件、消耗品、配件及修復支援系統等。
這是美國總統拜登（Joe Biden）去年1月上任以來，第7度對台軍售。
DSCA表示，這2批軍售符合美國國家、經濟和安全利益，能支持台灣軍隊現代化努力，維持可靠防衛能力，且能改善台灣安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。（編輯：韋樞）1111207
國防部：美政府對台航材軍售案 進入知會國會程序
（中央社記者黃雅詩台北7日電）國防部表示，美國政府在美東時間12月6日就空軍「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」等2案總額4億2800萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
國防部發布新聞稿指出，面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾等準軍事行動，壓迫台灣海、空域訓練空間與反應時間，此次美方同意供售的航材零附件品項，有助於維持台灣空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保台灣傳統戰力不墜。
國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯感謝。（編輯：翟思嘉）1111207
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