總統府感謝拜登政府第7度對台軍售 將堅定守護國安

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（中央社記者溫貴香台北7日電）美國總統拜登政府美東時間6日第7度宣布對台軍售，總統府今天表示感謝，台灣會持續堅定展現自我防衛的決心與能力，堅定捍衛主權、守護國家安全，更會與理念相近國家持續合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

總統府今天發布新聞稿表示，美國政府於美東時間12月6日宣布，將就空軍「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」，總額約4億2800萬美元的軍售案，進行知會國會程序，總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝美國政府依照「台灣關係法及「六項保證」，再次以實際行動落實對台灣的安全承諾。

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張惇涵表示，此為拜登政府任內第7度，也是今年第6度宣布對台軍售，所提供對台灣空軍F-16、經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件，將有助於維持空軍戰機裝備妥善，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，並有助於提升整體防衛戰力。

他並說，台灣會持續堅定展現自我防衛的決心與能力，堅定捍衛主權、守護國家安全，更會與理念相近國家持續合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1111207