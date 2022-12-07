國防部證實：已提早獲美交付AGM-88反輻射飛彈

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國防部官員7日在立院備詢時證實，空軍向美採購的AGM-88反輻射飛彈，原訂明年交付但提早獲得。圖為AGM-88飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）國防部官員今天在立院備詢時證實，空軍向美採購的AGM-88反輻射飛彈，原訂明年交付但提早獲得，「目前已在台灣」，且型號是改良的，「比美軍現役還要好一點」。

國防部長邱國正今天應邀到立院外交及國防委員會報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」。民進黨立委王定宇質詢指出，國防部對美軍購是否有品項已提前交付，國防部戰規司長李世強表示，空軍的AGM-88反輻射飛彈，原訂於明年交付，但今年已經來了。

王定宇追問，台灣採購AGM-88反輻射飛彈的型號，是否是射程達150公里的AGM-88E型。空軍參謀長黃志偉表示，詳細型號不方便公開透露，但獲得的是經過改良的型號，「比美軍現役還要好一點」。

國民黨立委吳斯懷質詢指出，美國對台軍售的交付不應因俄烏戰爭延期。邱國正回應表示，會透過各方面通力合作爭取。

李世強則表示，只要在結案年度前獲得，就是進度正常。台灣對美採購的肩射剌針飛彈，今年應獲250枚，114年應獲250枚，美方答應114年前500枚一定會交付到位，只會提前，不會延後。

李世強表示，拖式2B飛彈預定今年第4季要交，現在延後一季到明年交，但113年會全數交貨，也有可能提前；標槍飛彈則按正常期程，沒有延遲狀況，唯一一項有延遲的，是空軍AGM-154C的飛彈，原本應在明年交付，但現在延後到114至115年交，這是搭配台灣採購F-16C/D戰機新機製程作系統整合。（編輯：翟思嘉）1111207