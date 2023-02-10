美議員韋克爾參院演說 籲拜登政府加速對台灣軍援

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）今天在參院發表演說，呼籲拜登政府加強對台灣的安全協助。「如果不能保衛台灣，就會破壞穩定，我們的盟友和夥伴就可能會拋棄美國。」

身為美國參院軍事委員會成員的韋克爾（Roger Wicker），持續呼籲美國增加對台灣的關注。他表示，台灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要；若沒有台灣，美國經濟可能崩潰，美國捍衛本土的能力將受到威脅。

韋克爾說：「簡而言之，太平洋地區保有和平，意味美國人有就業機會；太平洋地區如果發生戰爭，將會使美國的經濟自由處於危險之中。」

韋克爾援引美國高階海軍將官近期發言，以及中國間諜氣球侵入美國領空事件，敦促拜登政府以「適切速度」採取行動，來對抗中國軍事現代化及提供台灣自我防衛所需武器。

韋克爾還表示，提供台灣防衛能力，也包括致力於提高美軍的能力，特別是美國的海軍和空軍。

他說：「我們根本沒有時間可以浪費。我們有必要在衝突爆發之前，把高品質的武器交到台灣手中。」

韋克爾表示：「我呼籲拜登政府和我們（國會）合作，加速將一套關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣」。

「（拜登）總統有必要利用國會的授權，來提供台灣價值10億美元（約新台幣300億元）武器，以加速擴張我方與台灣的訓練計畫。」

美國售台武器系統當中，有些交付嚴重拖延，訂單可追溯至2015年。

據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，延遲出貨武器訂單總額約190億美元，包括標槍（Javelin）飛彈、刺針（Stinger）飛彈及魚叉（Harpoon）反艦飛彈。美國總統拜登去年底簽署的2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。

韋克爾去年在「華爾街日報」發表的專文中，還提到應供應台灣小型彈簧刀（Switchblade）無人機、更多的愛國者（Patriot）飛彈連、F-16戰鬥機和其他軍事系統。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120210