總統：強化自我防衛能力 才能確保區域和平穩定

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天接見華府智庫「2049計畫研究所」訪團表示，台灣位於民主防線的最前緣，深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟社會的韌性，才能夠維護民主自由，確保國家安全與區域的和平穩定。

總統上午在總統府接見華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）訪問團致詞表示，這段時間不論是疫情還是面對威權主義的擴張，台美之間相互合作、扶持，對抗疫情以及在經貿、安全事務上都持續深化合作。

她提到，「2049計劃研究所」長期關注台海、印太區域的安全，也常對台美關係、安全合作提出建言，總統感謝訪賓們對台灣議題的關心，此行有助於台美的交流合作。

總統說，台灣位於民主防線的最前緣，深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟社會的韌性，才能夠維護民主自由，確保國家安全與區域的和平穩定。

她表示，台灣最近做了強化全民國防兵役結構調整方案的決定，恢復一年期的義務役，強化訓練的內容與量能，期待民主夥伴一起加強合作，共同護衛信念與價值。

總統說，在戰略與經濟貿易上，台灣與美國是彼此重要的夥伴，這幾年美國不斷宣布對台軍售，以實際行動落實對台灣的安全承諾，台美之間也透過各項的對話機制持續加強經貿夥伴關係，像是台美21世紀貿易倡議，將在1月14日舉行新一回合的會議，希望雙方的經貿談判有更多的進展與成果。

總統表示，新的一年，台灣會持續與美國在各領域加強合作，一起為印太區域的自由開放和繁榮做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1120111