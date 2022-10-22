國防部：軍購無延宕 肩射刺針飛彈2025年全數交運

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國防部表示，透過駐美軍事代表團及AIT，持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，俾如期如質獲得所需武器裝備，以確維台灣軍購權益；國防部強調，無外傳軍購進度延宕的情形。

立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」，根據國防部提供的書面報告指出，國軍112年度執行軍事投資建案共計236案（含機密預算34案），匡列新台幣1027億元，其中持續案178案依籌獲（含機密預算33案）匡列983億元，另新增案58案（含機密預算1案）匡列44億元。

在對美軍購上，目前有26項持續案及1項新增案。國防部表示，受限國際現況，國軍軍備外購以對美為主，依美安全援助管理手冊，美政府於外國軍事採購案（Foreign Military Sales, FMS）簽署發價書後，成立專案辦公室擔任國防廠商與軍購國的中間橋梁，管控廠商產製武器裝備及驗收測試等事宜，於發價書最終年度前交運軍購國。目前對美軍購案，均由美專案辦公室依發價書執行。

國防部指出，近期受全球供應鏈重組及俄烏戰爭各國支援軍備等影響，致美軍備廠商產能失衡，為加速對全球軍購交運，原任美安合局負責各國軍購案的副局長羅耶爾（Jedidiah Royal）甫升任國防部印太安全首席副助理部長，協助管制相關軍購案項調節。

此外，美國國會於「2023財政年度國防授權法案」、「台灣政策法」內容，均納入「加速對台軍售」相關條文，國務院政軍局亦一再表達致力如期交付台灣軍購品項的明確立場，顯示美行政部門及國會對此議題的關切與共識。

國防部表示，透過駐美軍事代表團及美國在台協會（AIT），持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，俾如期如質獲得所需武器裝備，以確維台灣軍購權益。

國防部舉例，如近期屢遭媒體質疑進度延宕之軍購案，其中「F-16A/B型戰機性能提升」案，雖因AGM-154C飛彈單一品項造成延後3年，但全案戰機性能提升及其他附屬品項，仍依原規劃期程於112年全數交運。

國防部也表示，「人攜式刺針飛彈」已於111年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃依發價書期程於114年全數、甚至提前交運，並無外傳軍購進度延宕情形。

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至於國內採購部分，國防部指出，納管全軍國內採購計208案，其中科學研究21案、裝備採購90案、委託產製68案、工程營產29案，進度落後計43案。

至於進度落後原因，國防部表示，國內裝備及工程採購常因廠商疑義延遲招標，或無商投標、流標造成久標未決；另委託產製因關鍵料件籌補不易，延宕裝備獲得期程，以及工程發包後，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭影響，造成國外原物料延遲交貨，國內營建物價上漲、缺工、缺料，致工進落後。（編輯：林克倫）1111022