拜登訪烏克蘭 包士可認有助化解有關對台承諾疑慮

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登出乎意料訪問烏克蘭，曾在美國前總統小布希時代擔任國防部長辦公室中國科科長的包士可表示，這不僅是俄烏戰爭歷史性轉折點，也有助化解有關對台灣承諾的疑慮。

「國會山莊報」（The Hill）今天刊出包士可（Joseph Bosco）的投書，他表示，拜登將自己的政治前途、政府政績以及美國的國際地位押在他對基輔許下的承諾上。拜登此行重申「我們對烏克蘭的民主、主權和領土完整的堅定不移和持續不懈承諾…無論多久，我們都會一直支持烏克蘭」。

包士可指出，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，對於美國大眾、甚至一些政府官員支持烏克蘭的心態動搖，是一項必要的矯正。有跡象表明，政府中一些人可能傾向於向烏克蘭施壓以期盡早談判，並要求烏克蘭做出不願做的領土讓步。

一名匿名政府官員上週形容美方因國會當中有些不耐煩的意見而對烏克蘭領導人傳達此類警告：「我們（美國）將繼續努力給他們留下深刻的印象，那就是我們無法永遠幫忙處理一切事情。」

同一名官員還表示，拜登在烏克蘭提到的承諾無限期支持，指的是「只要是有衝突時」，而不是「只要是需要協助時」。

包士可表示，這項奇怪的說法也會讓人質疑美國對台灣「堅若磐石」的承諾有多堅定。

他指出，拜登此次烏克蘭之行藉著傳達美國力挺遭到極權鄰國攻擊的盟國和夥伴的決心，也可能對當前美中關係產生有益的外溢效果，特別是如果此行能夠抵銷掉其他行政部門官員所發表的較為悲觀言論時。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）預見俄烏戰爭雙方都不會獲勝，只會陷入長期僵局。他告訴英國「金融時報」（Financial Times）：「俄羅斯不太可能攻克烏克蘭，這不會發生。」

但他同樣懷疑烏克蘭能否實現這場衝突的最高目標：「烏克蘭今年也非常、非常難以將俄軍從俄羅斯占領的每一寸烏克蘭土地趕出去。並不是說這不可能發生…但極為困難。從本質上來說，需要俄軍完全崩盤才有可能。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120222