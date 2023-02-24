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中國企圖調停俄烏衝突 德國總統懷疑實際意願

2023/2/24 20:55（2/24 21:59 更新）
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（中央社柏林24日綜合外電報導）德國總統史坦麥爾今天質疑中國調解烏克蘭和俄羅斯衝突的意願。北京當局先前呼籲透過緊急和平談判來結束戰爭。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在俄羅斯全面入侵烏克蘭週年紀念日時說：「每一個使我們更加接近正義和平道路的建設性建議，都非常歡迎。」

他說：「但全球強權中國是否願意扮演這種建設性角色，仍然令人懷疑。」

中國今天發表關於「政治解決」烏克蘭戰爭的12項立場文件，呼籲雙方來到談判桌前。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日在莫斯科會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天說，他沒有看到任何中國的和平計畫，並希望在評估中國提議之前，先與北京方面會面。

史坦麥爾說，如果中國確實想發揮建設性作用，「不僅應該與莫斯科對話，還應該與基輔對話」。

史坦麥爾認為，中國還應「加入絕大多數國家，在聯合國的保護傘下為和平而努力」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120224

#史坦麥爾
#中國
#俄羅斯
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