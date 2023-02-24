中國籲俄烏停火止戰 北約：北京調停可信度不高
2023/2/24 20:14（2/24 20:36 更新）
圖為俄羅斯總統蒲亭（右）22日在克里姆林宮接見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）。（Sputnik/Anton Novoderezhkin/Pool via 路透社）
（中央社塔林24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天對中國提出的烏克蘭戰爭停火提議抱持懷疑態度，他還說北京當局作為調停者的可信度不高。
史托騰柏格在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）告訴記者：「中國沒有多少可信度，因為他們未能對烏克蘭遭到非法入侵予以譴責。」
他指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天，北京當局才跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署協議。
歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則表示，中國沒有分享和平計畫，而是分享一些原則。
她說道，大家必須在一個特定的背景下檢視這些原則，即是中國已在俄國入侵前簽署協議來選邊站。
范德賴恩指出：「所以我們當然會研究這些原則，但我們會在中國已經選邊站的背景下進行檢視。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120224
北約秘書長史托騰柏格24日表示，北京當局作為惡烏戰爭調停者的可信度不高。（路透社）
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