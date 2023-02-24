俄烏戰爭邁入第2年 澤倫斯基誓言戰勝所有敵人[影]
2023/2/24 17:02（2/24 17:22 更新）
俄烏戰爭邁入第2年，烏克蘭總統澤倫斯基24日在影片中誓言戰勝所有敵人。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
（中央社基輔24日綜合外電報導）俄烏戰爭邁入第2年仍不見盡頭，烏克蘭總統澤倫斯基今天立誓將戰勝所有敵人，全球領袖則準備對俄羅斯及支持俄國開戰的國家祭出新一波制裁。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在影片中表示：「…我們很強大，我們已經準備好面對任何事，我們會戰勝所有人。」
澤倫斯基坐在辦公桌前，回憶起1年前全球因俄羅斯全面入侵烏克蘭而感到震驚時，他如何對烏克蘭人民發表談話。
他說：「這一切就從2022年2月24日開始，這是我們一生中最漫長的一天，我們近代歷史上最艱難的一天。我們早早醒來，從此再也無法安睡。」
澤倫斯基形容2022年是充滿韌性、勇氣、痛苦和團結的一年。
他說：「最重要的結論是我們活下來了。我們沒有被擊敗，我們今年也會全力以赴，贏得勝利！」
隨戰火持續在烏克蘭東部及南部肆虐，烏克蘭遍布世界各地的盟國也在俄羅斯全面入侵滿一週年之際，展現對烏克蘭的支持。
德國總理蕭茲（Chancellor Olaf Scholz）今天表示，德國將「在必要時盡可能且盡力支援烏克蘭」。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也重申法國對烏克蘭的支持，他在推特發文表示：「烏克蘭人民，法國與你們站在一起，為了團結、為了勝利、為了和平。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120224
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