北約秘書長：中國計劃援俄侵烏已有跡象 北京勿違反國際法

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（中央社華沙22日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」，他強烈敦促北京當局不要違反國際法。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在專訪中告訴美聯社，北約將會「力挺烏克蘭到底」。

被問到北約有無發現中國可能準備提供武器或其他支援給俄羅斯投入戰爭的跡象，史托騰柏格說：「我們已看見一些他們可能正計劃要那麼做的跡象。而且當然，北約盟邦美國已經對此發出警告，因為這是不該發生的事。中國不應支持俄國發動的非法戰爭。」

他還提到，中國可能的援助將會相當於「對公然違反國際法的行為提供（直接）支持。作為聯合國安全理事會（United Nations Security Council）成員，中國當然不論如何都不應支持違反聯合國憲章或違反國際法的行為」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天接待中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，引發西方國家憂心，北京當局可能準備好在這場已進行一年的戰爭中提供俄國更強有力支援。

中國已經直截了當拒絕對俄羅斯全面入侵烏克蘭作出批評，並呼應莫斯科當局所謂應歸咎美國和北約激怒克里姆林宮的說法。中國、俄羅斯、南非本週在印度洋進行海軍聯合演習。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，不管中國以怎樣的形式涉入這場戰爭中，都會是個「嚴重問題」。中美兩國關係已因台灣和其他議題而相當緊繃。

美國總統拜登（Joe Biden）與9個北約東翼成員國領袖會晤後，史托騰柏格在華沙接受美聯社訪問。

他強調，雖然北約不是烏克蘭衝突的一方，但「確保烏克蘭戰勝」及「避免戰爭升級到烏克蘭以外，變成俄國與北約之間的全面戰爭」才是它的任務。

史托騰柏格表示，在華沙的前述會議傳達主要訊息在於「不管多久，我們都會對烏克蘭提供支援」。

他說道，如果蒲亭打贏這場戰爭，對烏克蘭人而言將是「悲劇」，且「對我們所有人來說都是危險的」，因為那會「對所有獨裁領導人傳達動武就能予取予求的訊息」。

在瑞典和芬蘭的北約入會案方面，史托騰柏格表示，他上週與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）商討後，可以設想土耳其「更接近準備好要批准、歡迎芬蘭加入北約；但（安卡拉當局持續）對瑞典有些質疑」。

史托騰柏格還說，他和艾爾段同意3個國家的「專家和官員儘速在布魯塞爾會商」，研議如何就瑞典入會案取得進展，他對此事表達歡迎。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120223