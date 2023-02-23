中國可能援俄侵烏 美擬公布相關情報施壓

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭將滿一年。拜登政府考慮公布北京可能結束自我克制、改以武器彈藥援俄的相關情資；專家表示中國的軍武產能，俄國與北約相加都比不上。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）日前在慕尼黑安全會議場邊會談時告訴中方外交高層王毅，稱美方相信中國正考慮提供「致命性援助」支持俄國侵略烏克蘭戰事；美方連日來也警告中國別拿武器彈藥援俄，否則會有嚴重後果。

「華爾街日報」報導，按美國與歐洲官員說法，根據新情報顯示中方可能提供俄國的致命武器，將迥異於過去一年中國企業提供給俄國的軍民兩用物品，但官員們都未說明情報細節。

官員們表示，最新情報評估也顯示北京益發擔心俄國總統蒲亭使用核武的恫嚇。雖然中國長期以來一直擔心莫斯科變得膽大妄為，但也擔心俄羅斯失敗引發的經濟和政治後果。

目前在俄烏戰場廣用的武器像遠程火砲系統、精準多管火箭、反戰車飛彈、地對地飛彈、小型戰術無人機乃至巡遊彈械等，這類產品中國目前已執世界牛耳。

美國與歐洲官員表示，北京雖未必提供俄國先進武器系統，但可能會為俄國補充戰場損耗諸如彈藥，或提供俄國因受制裁而難以自行生產的電子元件等。

俄國莫斯科「高等經濟大學」（HSE）中國事務專家、歐洲和國際研究中心（Center for Comprehensive European and International Studies）主任卡辛（Vasily Kashin）說：「議題核心不在技術，主要是產能問題。就產能而言，中國在諸多面向，尤其若講地面武器，產能可能比俄國與整個北約加總還強。」

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俄國總統蒲亭今天在莫斯科接見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時表示，兩國已同意中國國家主席習近平訪俄，但未公布時間。華爾街日報本週稍早曾披露，習近平計劃4月或5月訪俄，很可能適逢俄國慶祝二戰戰勝納粹德國的衛國戰爭勝利週年紀念。

知情人士透露，中方官員希望習近平訪俄能奠定多邊和談基礎，這樣的機制也可賦與北京一個重申反對使用核武的舞台。（譯者：陳亦偉）1120223