蒲亭宣布習近平將訪莫斯科 稱俄中關係進入新境界

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，中國國家主席習近平將訪問俄羅斯。美國日前警告，北京可能對莫斯科提供用於侵略烏克蘭的「致命支援」，蒲亭強調兩國關係已經來到「新境界」。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在克里姆林宮接見到訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，作以上表示。路透社報導，他告訴對方，雙邊貿易表現高於預期，年貿易額可能很快會從去年的1850億美元增至2000億美元。

蒲亭告訴王毅：「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識。」

「一切都在進行、在進展中。我們將進入新境界。」

王毅告訴蒲亭，兩國關係已經抵擋住動蕩國際形勢的壓力，危機提供了某些機會。

王毅透過傳譯向蒲亭表示，中俄關係沒有針對任何第三方，而同樣地，「也不會屈服於來自第三方的壓力」。這話明顯針對美國。

王毅說：「我們共同支持國際關係的多極化和民主化。這完全符合時代和歷史的進程，也符合大多數國家的利益。」

法新社報導，蒲亭還告訴王毅：「中國和俄羅斯在世界舞台上合作對於穩定國際形勢而言非常重要。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正在考慮提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的「致命支援」。蒲亭此刻接見王毅，引發關注。

北京對莫斯科供應武器將導致烏克蘭戰爭可能升級，成為一邊是俄羅斯和中國，另一邊是烏克蘭和美國為首北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟兩相對抗的局面。

王毅稍早與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時表示，他期盼這趟莫斯科行達成新協議。雙方都沒有公布有關協議的細節。

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭不久之前，蒲亭與習近平進行面對面會談時，兩位領導人曾經確立兩國間「無極限」的夥伴關係，引發西方國家焦慮。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120222