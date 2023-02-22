專家：中國可能秘密提供俄國軍事高科技產品

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（中央社台北22日電）美國表示中國正考慮向俄羅斯提供武器，英媒引述專家指出，中國現在是世界第4大武器出口國，可能正秘密向俄國出售用於軍事目的的高科技產品，例如無人機及飛彈雷達的電子零件。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿週年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭；中國外交部則反控，源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。

英國廣播公司（BBC）中文網21日以「烏克蘭戰爭：中國在向俄羅斯提供什麼幫助？」為題報導說，中國一直在擴大軍事生產能力，現在是世界第4大武器出口國；專家受訪時認為，中國可能正秘密提供俄國軍事高科技產品。

報導引述英國國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies）經濟制裁問題專家夏吉納（Maria Shagina）說，中國沒有公開向俄羅斯提供武器，但可能正在秘密出售可用於軍事目的的高科技產品。

夏吉納說，「有證據表明，中國是俄羅斯最大的半導體出口國」，通常是透過香港和中東的空殼公司出口，並稱一些中國公司也提供無人機，遊走軍事和民用目的之間的灰色地帶。

另斯德哥爾摩國際和平研究所的資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，中國的武器越來越先進，「中國的無人機就是俄羅斯非常感興趣的一個領域」。

總部設在美國的高級國防研究中心（Center for Advanced Defense Studies）則指出，中國公司可能會向俄羅斯提供用於防空飛彈雷達的電子零件。

報導說，另外，中國除可能提供用於軍事項目的產品，由於俄羅斯入侵烏克蘭之後招致經濟制裁，莫斯科一直試圖減輕制裁引發的影響，中國也成為俄羅斯日益重要的貿易夥伴。

中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到創紀錄的 1900億美元，年增30%。2022年，俄羅斯向中國出口的液化石油氣（LPG）是前一年的兩倍。透過西伯利亞的管道增加輸送了50%的天然氣、10%的原油。

此外，未來北京和莫斯科還有進一步發展能源關係的長期計畫，要建造一條新的天然氣管道。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120222