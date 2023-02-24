中方發布12項俄烏戰爭立場 促直接對話全面停火

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）今天是俄烏戰爭一週年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

這一份中方的立場文件，共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等。

這份立場文件指出，各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，儘快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

文件也表示，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。中方願繼續為此發揮建設性作用。

同時強調，核武器用不得，核戰爭打不得。應反對使用或威脅使用核武器。防止核擴散，避免出現核危機。反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。維護核電站安全。反對武裝攻擊核電站等和平核設施。

文件並指，要停止單邊制裁，有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」，為烏克蘭危機降溫發揮作用。確保產業鏈供應鏈穩定、推動戰後重建。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅之前在德國慕尼黑安全會議上宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。

路透社此前報導，義大利外交部長塔加尼16日與王毅會面後表示，王毅告訴他，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一週年發表「和平演說」。（編輯：周慧盈）1120224