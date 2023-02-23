毀台謠言破壞台美信任 綠籲朱立倫約束「蔡正元們」

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨國際部主任謝佩芬今天說，前立委蔡正元稱白宮有「毀滅台灣」計畫，這是錯假訊息，國民黨主席朱立倫應嚴正駁斥，以正視聽，約束「蔡正元們」，不要破壞台美間信任關係。

前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫。民進黨今天發布新聞稿表示，外交部和美國在台協會（AIT）都已經發聲明澄清錯假訊息。

朱立倫今天也說，不要說謠言、不要聽謠言或傳謠言，他相信這是謠言。

謝佩芬指出，既然朱立倫也認為所謂毀台計畫是謠言，請朱立倫以正視聽，譴責蔡正元這種散播謠言、破壞台美信任關係的作法。

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謝佩芬說，蔡正元所引述的消息來源Garland Nixon，任職於俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（Rossíya Segódnya）旗下的「俄羅斯衛星通訊社」（Radio Sputnik），美國法院早在2019年即裁定此播放電台為「俄羅斯政府代理人」；「今日俄羅斯」集團更曾在俄烏戰爭傳播假訊息，2022年受到加拿大政府制裁。

謝佩芬指出，蔡正元所謂白宮「毀滅台灣」計畫的來源，是來自俄羅斯官媒，甚至是一個受到國際認證散播錯假訊息的大外宣組織，蔡正元卻配合起舞放送，試圖引導「疑美論」、「仇美論」的輿論氛圍。（編輯：林克倫）1120223