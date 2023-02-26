國防部預告修法 戰時散播不實訊息處3年以下徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中共威脅不斷，國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，增訂在動員階段，散播不實訊息處3年以下有期徒刑。圖為去年7月28日漢光演習國軍在台東知本海邊模擬敵軍登陸海灘，快速打擊阻斷攻勢。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北26日電）中共威脅不斷，國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，增訂在動員階段，散播不實訊息處3年以下有期徒刑，網路傳播加重其刑至二分之一；哄抬物價或無正當理由囤積物資者，處有期徒刑併科罰金。

國防部21日預告修正「全民防衛動員準備法」，預告日為14天，草案仍須報備行政院審查後函送立法院審議。

國防部說明，全民防衛動員準備法自民國90年11月14日公布施行，曾於103年6月4日、108年6月19日修正施行。為符合達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務的目的，增訂動員實施階段組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等規定。

國防部指出，因應法規的範圍涵蓋「動員準備階段」外，尚包括「動員實施階段」，因此修正名稱為「全民防衛動員法」。而「動員準備階段」是指平時實施動員準備時期；「動員實施階段」是指戰事發生、將發生或發生緊急危難時，總統依照憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員。

草案增訂，動員實施時期，對各級政府已開始徵購、徵用、配給、配售的動員物資或固定設施，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，未遂犯罰之；若員工犯有上述罪刑，企業連帶科以500萬元以下罰金。

此外，草案增訂，動員實施時期受徵用之人員或受徵用物資的操作人員，無故未依時向指定地點報到；或不配合提供徵購、徵用物資或固定設施的必要資訊、文件，以及未經許可破壞、變更其狀態者，均處7年以下有期徒刑、得併科處700萬元以下罰金；若企業員工執行業務犯有上述之罪，企業連帶科以700萬元以下罰金。

針對動員時期不實訊息影響國安與社會安定，草案增訂動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

國防部提到，以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散播不實訊息，加重其刑至二分之一。草案也參考「災防法」增訂，動員實施時期，犯竊盜、詐欺、侵占、恐嚇取財、搶奪、強盜之罪者，得依刑法或其特別法之規定，加重其刑至二分之一。（編輯：張良知）1120226