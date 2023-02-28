國防部：學校防護團協助軍需生產 不含武器彈藥

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）針對媒體報導，學校防護團協助軍需生產，「就是協助武器彈藥生產製造」，國防部今天澄清表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，相關報導並非事實。

國防部表示，有關青年戰時動員服勤，是由教育部依據全動法及民防法等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等），編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。

國防部指出，依民防法第5條規定，內政部及教育部會銜訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，明訂學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等。

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國防部指出，協助軍需物資生產工作，是指經濟部訂定「重要物資及固定設施調查實施辦法」第2條規範的重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。

國防部重申，全民防衛動員法制工作，是民主國家面對敵國威脅，保障國家安全與人民生存的必要措施，國防部現正配合修正草案公告、蒐整意見，期盼各方能基於保護國家安全的共同目標，依事實理性溝通討論，而非任意渲染扭曲、混淆視聽。（編輯：翟思嘉）1120228