更多編輯台推薦新聞：
楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈
生活

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
加拿大跟進限制TikTok 各國祭禁令開鍘一覽
首頁 / 政治

國防部：學校防護團協助軍需生產 不含武器彈藥

2023/2/28 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北28日電）針對媒體報導，學校防護團協助軍需生產，「就是協助武器彈藥生產製造」，國防部今天澄清表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，相關報導並非事實。

國防部表示，有關青年戰時動員服勤，是由教育部依據全動法及民防法等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等），編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。

國防部指出，依民防法第5條規定，內政部及教育部會銜訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，明訂學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部指出，協助軍需物資生產工作，是指經濟部訂定「重要物資及固定設施調查實施辦法」第2條規範的重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。

國防部重申，全民防衛動員法制工作，是民主國家面對敵國威脅，保障國家安全與人民生存的必要措施，國防部現正配合修正草案公告、蒐整意見，期盼各方能基於保護國家安全的共同目標，依事實理性溝通討論，而非任意渲染扭曲、混淆視聽。（編輯：翟思嘉）1120228

#國防部
#教育部
#民防法第5條
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族