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全動法擬修正 盧秀燕：有時代必要性但應減少疑慮

2023/3/1 13:08
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）對於國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案，台中市長盧秀燕今天對此表示，全動法修正有時代必要性，但修正過程應減少疑慮，而不是製造疑慮。

國防部日前公告「全民防衛動員準備法」修正草案將更名為「全民防衛動員法」，可針對媒體進行管制，也可對16歲以上學生進行造冊，戰時支援軍需生產。

盧秀燕上午與台中市商圈觀光文化產業聯合會座談後，接受媒體聯訪對於這項法案的修正指出，全動法的修正有時代的必要性，但修正過程應減少疑慮而非製造疑慮。

盧秀燕認為，大家看到修法方向，有箝制媒體之嫌，不管是戰時或平時，都應尊重媒體，民眾透過媒體了解國家現況，不管平時或戰時都不應箝制媒體；然而她所看到的修法方向，平時尊重媒體，但戰時要箝制、要管制，這不是好的修法方向，戰時尤其需要媒體，大家需透過媒體了解真相、現況。

此外，盧秀燕還說，這次修法方向引起更大疑慮，即是要未成年孩子（16歲以上在學學生）參與戰時各項勤務。

盧秀燕強調，未成年的孩子不論參與戰時的任何工作，她覺得都有疑慮，未成年的孩子，不管要扮演什麼角色，都須慎重思考；全動法的修正應讓國人更安心，而不是引起疑慮、引起紛爭，她覺得必須慎重。（編輯：陳仁華）1120301

#盧秀燕
#國防部
#全民防衛動員準備法
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