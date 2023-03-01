政院：全動法修法尚未定案 動員學生參戰並非事實

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院代理發言人羅秉成今天說，國防部所提全動法修法，只適用「實施動員時期」，絕不會影響或損及平時的自由與權益，且修法並無時間表、尚未定案，傳言「動員學生參戰」並非事實。

媒體報導，國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，可針對媒體進行管制，也可對16歲以上學生進行造冊，戰時支援軍需生產。

羅秉成透過媒體群組表示，國防部為完備法制、確保國家安全，而啟動這次修法程序，修法草案是進入緊急命令狀態的非常時期法制，其相關依法規定的必要管制措施，只適用於「實施動員時期」，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

羅秉成說，至於外界指稱這項修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」等都並非事實，國防部等相關部會已多次嚴正澄清，且這項修法與數位中介服務法草案無關，希望各界本於事實理性討論。

羅秉成指出，這次全動法修法並無時間表，現在仍在預告階段，國防部正向各界徵詢意見的法制作業中，尚未定案，當然也還未到報請行政院審查的程度。

羅秉成表示，近期已有各方針對草案相關內容表達意見，請國防部務必詳加研析各種正反意見，審慎評估，除持續進行跨部會的協調外，也要凝聚社會共識、做好溝通工作，務求穩健處理。（編輯：黃國倫）1120301