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政院：緊急狀態法制須完備 全動法修法應理性討論

2023/3/2 12:40
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（中央社記者賴于榛台北2日電）全動法擬修法引發討論，行政院今天解釋，現行全民防衛動員準備法偏重準備時期的動員方案，實施動員的相關法制太少，必須調整藉以平衡、完備；此議題應該理性討論，也已請國防部充分向社會說明。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，可針對媒體進行管制，也可對16歲以上學生進行造冊，戰時支援軍需生產；政院昨天說明，修法只適用「實施動員時期」，絕不會影響或損及平時的自由與權益，且修法並無時間表、尚未定案。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時再度解釋，法案預告期間本來就是在蒐集各界意見，目前沒有定案，也沒有時間表，政院已經促請國防部與相關部會要蒐集社會意見，並且進行充分說明與溝通。

羅秉成表示，現行全動法規定就包含「準備時期」跟「實施時期」2個面向，但較偏重準備時期的動員方案，實施動員時期的法制措施太少，相比災防法、傳染病防治法等還要落後，因此為了平衡與完備法制，必須讓2個時期都有完整配套。

他還說，過往總統所下的緊急命令不一定只有戰爭狀態，像是當年921大地震也是透過宣布緊急命令來因應，但除了緊急命令本身的內容之外，這個時期也要有其他法制配套。

他說，緊急命令在緊急時刻不可能寫過多細節，所以緊急狀態的法制需要先行完備，像是緊急時候交通動員該如何調度、徵用、徵收平時營業用的貨車、卡車；但這些緊急措施都只會發生在實施動員時期，也就是進入緊急命令的狀況，平常只是準備好相關法制。

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羅秉成表示，全動法目前未包含金融與資通訊動員，相關規定不合時宜，這次提修法就是要確認如何掌握已動員的資源度過難關，必須在準備階段要有所掌握，也是修法精神的所在。

他說，台灣在緊急狀態的完備上的確有需要調整的地方，此議題應該要理性討論，國防部也該要與社會多溝通，說明要更充分與加強，並與相關部會跨部會合作，並請民眾體諒國家處境，「有備無患、居安思危」。（編輯：郭無患）1120302

#羅秉成
#行政院
#國防部
羅秉成
全民防衛動員準備法修法 總統緊急命令才管制媒體且須立院追認政院：全民防衛動員準備法修法尚未定案 動員學生參戰並非事實
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