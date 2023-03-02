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全動法擬修正 綠委盼國防部蒐集意見澄清誤解

2023/3/2 18:56
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（中央社記者王揚宇台北2日電）行政院副院長鄭文燦、國防部全民防衛動員署長白捷隆等人今天與民進黨立委開會說明全動法擬修法議題；與會立委說，本案無時間表，希望國防部好好蒐集意見並澄清外界疑慮及誤解。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，引發外界討論。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時解釋，法案預告期間本來就是在蒐集各界意見，目前沒有定案，也沒有時間表，政院已經促請國防部與相關部會要蒐集社會意見，並且進行充分說明與溝通。

白捷隆等人今天與立法院外交及國防委員會的民進黨立委開會；與會立委轉述指出，全動法的修法層面不是只有國防部的事，而是涉及諸多部會，應好好討論，而國防部預告修法前並未跟執政黨立委溝通，立委們也沒拿到修正草案內容，「我們要辯護也很難辯護」，感覺有點被突襲。

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與會立委也說，對於外界誤解，國防部以制式新聞稿對外澄清，但事實上，應強調媒體動員的時機點是在「總統發布緊急命令」之後，亦即戰時才會啟動，如此簡單的對外溝通卻沒做好；另外在青年上戰場的爭議上，其條文與過去一模一樣都沒有更動，卻被炒作，國防部沒有及時說明。

與會立委表示，大家在會中表達全動法修法有其必要性，完備法制工作，但沒有時間表，而不合時宜的用字遣詞應該要檢討，也應比照之前義務役期恢復至一年時，有完備的幕僚作業，況且現在是蒐集意見階段，國防部對於外界的誤解要好好說明，特別是錯假訊息部分要立即澄清。（編輯：林興盟）1120302

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