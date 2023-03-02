鄭文燦：全動法修法產生誤解 草案暫留國防部

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（中央社記者王揚宇台北2日電）全動法擬修法引發討論，行政院副院長鄭文燦今晚表示，目前遇到一些新狀況，產生一些不必要誤解，因此草案會暫時留在國防部，由行政院召集各部會了解各種動員計劃情況，再審慎研議。

立法院新會期2月17日開議，行政院長陳建仁今晚邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，也有部分非這兩個委員會的民進黨立委參加。與會的鄭文燦會後接受媒體聯訪，對於全動法修法是否確定暫延，作上述表示。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將更名為「全民防衛動員法」，引發外界討論。民進黨立法院黨團總召柯建銘在今晚餐敘後受訪表示，全動法修法沒有時間表，持平而論，國防部處理全動法修法時，突然上網公布，黨團那時候都不知道，這兩天大家坐下來討論，有些被抹黑攻擊的部分，黨團可以適時幫忙回應。

柯建銘指出，全動法修法目前在國防部內部討論，黨團成員今天有跟國防部溝通，以目前狀況來看，條文還有所不足，還有很多配套要處理，沒有時間表，也不急於馬上處理，而且案子也還沒有送到行政院，就算送到行政院也還要審，看起來還有一段距離。（編輯：謝佳珍）1120302